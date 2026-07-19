CHP'de Özgür Özel'in yol ayrımı için geri sayım başladı. Kurulacak yeni partinin programının da hazır olduğu kulislerde konuşuluyor. Parti programını, İBB'nin eski başkanı tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı sosyolog Mehmet Ali Çalışkan'ın hazırladığı belirtiliyor. (Mehmet Ali Çalışkan, ODTÜ mezunu. İmamoğlu'nun İBB ve İstanbul Planlama Ajansı'nda (İPA) stratejik ve veri odaklı politika geliştirme süreçlerinde görev alan bir uzman olarak biliniyor. Ayrıca "kent uzlaşısı" sürecinin organizatörlerinden biri olduğu ifade ediliyor.) Programın, Özgür Özel'in istediği şekilde olmadığı öne sürülüyor.

İddiaya göre Özel, "öz CHP" anlayışına dayalı bir yapı kurmak isterken, Ekrem İmamoğlu'nun dört eğilimi bir araya getiren yeni bir ANAP modeli kurgulattığı konuşuluyor. Salı günü Özgür Özel'in, CHP Grup Başkanı sıfatıyla TBMM'deki son konuşmasını yapacağı; 22 Temmuz Çarşamba günü ise Parti Meclisi'nde ismi büyük ölçüde netleşen yeni partinin kuruluş tarihini açıklayacağı öğrenildi. Ağustos ayı başlarında Özgür Özel'in, milletvekillerinin bir bölümüyle birlikte yeni partiye geçeceği; bir grubun ise CHP'de kalarak gelişmeleri izleyeceği ifade ediliyor. Yedek parti olarak düşünüldüğü belirtilen Anadolu Birliği Partisi ile görüşmelerde bazı pürüzlerin sürdüğü, ayrıca seçime girme hakkı bulunan üç partiyle daha temasların devam ettiği belirtiliyor. İddiaya göre yeni partinin Genel Başkanı Özgür Özel olacak. Ekrem İmamoğlu'nun bir dönem eş genel başkanlık formülü üzerinde durduğu, ancak tarafların bu konuda uzlaştığı öne sürülüyor. İmamoğlu'nun yeni partiden İstanbul milletvekili adayı olma planının ise sürdüğü ifade ediliyor.

KURMAY EKİBİNE VETO

Yedek partilerden birinin başına, Özgür Özel'in sözcüsü Zeynel Emre'nin veya Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerden CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın getirilebileceği, bu ismin seçim hazırlıklarını yürüteceği konuşuluyor.

Yeni veya yedek partilerin sıkıntıya girmesi hâlinde ise son çare olarak İYİ Parti listesinden seçime girme ve bu yolla dokunulmazlık kazanma seçeneğinin de değerlendirildiği iddia ediliyor. Yeni partinin kurucu kadrosu konusunda Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında görüş ayrılığı yaşandığı öne sürülüyor.

İddiaya göre Özgür Özel, çekirdek ekibini kurucu kadroya almak isterken, Ekrem İmamoğlu'nun Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Burhanettin Bulut ve Umut Akdoğan'ın kurucular arasında yer almasını istemediği belirtiliyor. Buna karşılık Özgür Özel'in de İmamoğlu'na yakın isimler olan Turan Taşkın Özer ile Özgür Karabat'ın kurucu olmasına karşı çıktığı konuşuluyor. Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut, Turan Taşkın Özer ve Özgür Karabat hakkında, Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı dava ile CHP kurultayına şaibe karıştırıldığı iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmalar bulunduğu belirtiliyor. Bu soruşturmaların, milletvekili olmaları nedeniyle parlamenterler savcılığı tarafından yürütüldüğü ifade ediliyor. Söz konusu isimlerin dokunulmazlıklarının kaldırılması taleplerinin, TBMM'nin Ekim ayında açılmasının ardından gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.

TARAFSIZLAR DA VAR

Bu nedenle, yeni partinin vitrininde yer almalarına Ekrem İmamoğlu'nun karşı çıktığı; Özgür Özel'in ise yakın çalışma arkadaşlarını nasıl savunacağının merak konusu olduğu belirtiliyor. CHP milletvekillerinin üç gruba ayrıldığı ifade ediliyor. İddiaya göre CHP'nin mevcut 135 milletvekilinden yaklaşık 40'ı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, 60'ı Özgür Özel'i destekliyor. "Üçüncü Yolcular" olarak adlandırılan yaklaşık 35 milletvekilinin ise CHP'de kalacağı belirtiliyor. Bu grubun bir bölümünün Kılıçdaroğlu'na destek verebileceği ifade ediliyor. Bu grupta yer alan Oğuz Kaan Salıcı, Engin Altay ve Gürsel Erol'un, şimdiden CHP'nin olağan kurultayında genel başkanlığa aday olmayı planladıkları öne sürülüyor.

Özgür Özel'i destekleyen il başkanlarının sayısının da azaldığı belirtiliyor...