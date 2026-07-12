Dünya siyasetinin ve küresel güvenlik mimarisinin kalbinin attığı NATO Zirvesi, yoğun diplomasi trafiği, sürpriz hamleler ve küresel-bölgesel gündemlerin ele alındığı oturumların ardından sona erdi. Zirvede Başkan Erdoğan'ın liderlerle gerçekleştirdiği temaslar kadar, verdiği hediyeler de uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu. Başkan Erdoğan, liderlere, üzerlerine isimleri işlenmiş, özel üretim GÜMÜŞAY revolver tabancaları, özel kutuları ve hatıra niteliğindeki mühimmatlarıyla birlikte hediye etti.

Erdoğan'ın bu hediyeyle sembolik bir mesaj verip vermediği ise merak konusu oldu. Kuşkusuz bu tercih, sadece bir hediye sunumundan ibaret değildi. Türk kültüründe silah ya da tabanca hediye etmek; şiddeti veya saldırganlığı değil, güveni, korumayı, saygıyı, dostluğu ve barışı simgeler. Aynı zamanda, "Sana gelebilecek bir kötülüğe karşı yanında olurum" mesajını da taşır.

Bu anlayışta tabanca, yalnızca kullanılacak bir araç değil; kırılması zor bir bağın ve dostluk sözünün sembolü olarak kabul edilir.

Türk geleneğinde misafire kendi silahını ikram etmek ise "Evim evindir, bu çatı altında tamamen güvendesin" anlamına gelir. Bu sembolik anlam bununla da sınırlı değildir. Silah aynı zamanda güç, irade ve kararlılığın da göstergesidir. Devletler arası diplomasi ve resmî ilişkilerde liderlerin birbirine silah hediye etmesi; karşılıklı saygıyı, ittifakı ve dayanışmayı ifade eden güçlü bir sembol olarak değerlendirilir.

Osmanlı padişahları, yabancı hükümdarlara ve devlet adamlarına işlemeli silahlar, mücevherler, ipekli kumaşlar, samur kürkler ve özel yapım porselenler hediye etmeleriyle bilinir. Bu hediyeler, iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirmek ve ittifakı güçlendirmek amacıyla sunulurdu. NATO Zirvesi'nde liderlere sunulan GÜMÜŞAY revolverler de Türkiye'nin yerli silah üretim tarihini yeniden gündeme taşıdı.

GÜMÜŞAY tabanca, adını üretildiği şehir olan Gümüşhane'den aldı. Geçmişi 1990'lı yıllara uzanan GÜMÜŞAY, Kürtün ilçesinde faaliyet gösteren Kürtün Silah Sanayii ve Ticaret AŞ. (KÜSSAN) tarafından üretildi. GÜMÜŞAY, Türkiye'nin yerli üretim kapasitesini artırmak ve revolver sınıfındaki tabancalarda dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla geliştirildi. Türkiye'nin ilk yerli revolver modellerinden biri olarak kabul edilen bu silah, tasarımında dünyaca tanınan Colt Python modelinden izler taşıyor. Revolver tabanca sistemi, 1836 yılında Samuel Colt tarafından geliştirilen ve tek dolumla birden fazla atış yapabilen mekanizmasıyla silah tarihinde önemli bir dönüm noktası olmuştur. Başkan Erdoğan'ın bu özel GÜMÜŞAY revolverini ilk olarak NATO toplantısı için Ankara'ya gelen İngiltere Başbakanı Keir Starmer'e takdim etmesinin de sembolik bir anlam taşıdığı yorumları yapılıyor.