Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki fırtına dinmek bilmiyor. Belediyeleri rüşvetle anılan, belediye başkanları rüşvet ve yolsuzluktan tutuklanan partinin genel merkezi de oldukça hareketli!

Manisa Milletvekili Özgür Özel ve arkadaşları, olağanüstü kurultay için CHP Genel Merkezi'nden talepte bulunmuşlardı. CHP Genel Merkezi ise İstinaf Mahkemesi'nin tedbir kararı olduğundan dolayı olağanüstü kurultay yapılamayacağını belirterek, olağan kongrelere Eylül ayında başlayacaklarını açıkladı.

Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nin bu kararını Ankara'da Asliye Hukuk Mahkemesi'ne götürme kararı aldı. Olağanüstü kurultay yapılması için partiye kayyım atanması istemiyle Asliye Hukuk Mahkemesi'ne bugün başvuruda bulunacaklar.

Kadere bakın; Özgür Özel, Bölge İdare Mahkemesi kararını tanımıyor.

Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'ne giderek, CHP'ye kayyım atanmasını isteyen bir siyasetçi oluyor. Bu da Özel'in U dönüşlerinden birisi daha; kendisi çelişkiler içinde kıvranıyor.

TALİMAT SİLİVRİ'DEN

Özgür Özel ile yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu tandemi, CHP'yi bölerek 3 parti üzerindeki hazırlıklarını neredeyse tamamladılar. Seçime girme hakkı olan 2 parti ve kurulacak yeni parti konusunda, geçen hafta Silivri Cezaevi'nde Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel 6 saat konuşmuşlardı.

Bu hafta yurt gezilerini sürdüren Özgür Özel'e, rüşvet ve yolsuzluk tutuklusu İmamoğlu'ndan son talimatın geldiği ve "Yeni parti için acele et, gecikme" mesajının verildiği öğrenildi. Önümüzdeki 15 gün içinde Özgür Özel'in son çıkışlarını yapacağı, 24 veya 26 Temmuz'da ise bir deklarasyon yayınlayacağı konuşuluyor. CHP'nin nasıl ve ne zaman bölüneceğini belirleyecek son günler başladı. Manisa Milletvekili Özgür Özel, dün paralel MYK'sını topladı. Özel'in yeni parti konusunda yol haritasını netleştirdiği belirtiliyor.

EŞ BAŞKANLIK SENARYOSU

CHP parti kulislerinde en çok merak edilen sorular şunlar:

Yeni parti ne zaman kurulacak?

Seçime girme hakkı olan Anadolu Birliği ve TEK Parti'de Özel'in adamları nasıl konumlanacak?

Yeni Parti'de İmamoğlu Suç Örgütü lideri Ekrem İmamoğlu'nun pozisyonu ne olacak?

Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel'in eş başkan olacağı ve İmamoğlu'nun milletvekili olmak istediği konuşuluyor. İmamoğlu Ankara'da ve İstanbul'da yargılanıyor.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, kurultaya şaibe karıştırmakla ilgili 16 Ekim'de karar verirseniz ve İstanbul davalarının birinden 1 yıldan fazla ağır ceza alırsa, bu kararların İstinaf/ Yargıtay tarafından kesinleşmesinin önümüzdeki muhtemelen Kasım 2027'deki genel seçimlere kadar olup olamayacağına göre değerlendiriliyor. Kesinleşme olursa seçime giremez.

Özel ve kurmaylarının gözü Yargıtay'da. Özel ekibi "Mutlak Butlan - Tedbir" kararı konusunda itirazda bulunmuştu. Yargıtay'ın 20 Temmuz'da başlayacak adli tatilden önce karar çıkarmasını bekliyorlar. Yargıtay kararının ise adli tatil 1 Eylül'de bittikten sonra alınacağı tahmin ediliyor.

Kulislerde, 24 veya 26 Temmuz deklarasyonu sonrası Ağustos ayı itibarıyla yeni bir parti sürecinin tamamlanacağı konuşuluyor. Kurulacak partinin, Ekrem İmamoğlu'nun beyin takımı tarafından programının hazırlandığı, daha merkezde ve merkez sağdan ve soldan da isimlerin-siyasetçilerin yer aldığı bir yapı olmasının amaçlandığı ifade ediliyor. "Yeni Parti", "Değişim Partisi" isimlerinin öne çıktığı, "Yürüyüş Partisi" isminin de düşünüldüğü, eğer anlaşılabilirse Türkiye İttifakı isminin de değerlendirildiği kulislere sızdı.