15 Temmuz 2016'da yaşanan FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik düzenine, millî iradesine ve bağımsızlığına kasteden FETÖ (Fetullahçı Terör Örgütü) tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi, aziz Türk milletinin eşsiz direnişi sayesinde hafızalardaki tazeliğini koruyor. 15 Temmuz gecesi, TSK içerisine sızmış hain bir cunta; uçaklarla, tanklarla ve silahlarla aziz vatandaşlarımıza ateş açtı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, TBMM ve Emniyet binaları bombalandı, Boğaziçi Köprüsü kapatıldı. Ancak hesap edemedikleri en büyük güç, milletin ta kendisiydi. Başkan Erdoğan'ın o gece söylediği, "Milletin gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar" sözleri hafızalara kazındı. Başkan Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara dökülen milyonlar, tankların önüne yatarak ve göğsünü kurşunlara siper ederek dünyada eşi benzeri görülmemiş bir sivil direniş sergiledi.

Darbe teşebbüsü püskürtülürken 251 vatandaşımız şehit düştü, binlerce vatandaşımız gazi oldu. Ömer Halisdemir gibi kahramanların sıktığı ilk kurşunlar, darbecilere vurulan en büyük darbelerden biri oldu. Nur içinde yatsınlar. Unutmadık, unutturmayacağız. Başkan Erdoğan'ın FETÖ ve 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili hafızalara kazınan bazı sözlerini hatırlayalım:

"FETÖ, darbe girişimini sadece şahsıma ve bize yapmadı, 86 milyon vatandaşımıza yaptı." "Bu millet ihaneti affetmez, haini de affetmez, hainlerin arkasında duranları da affetmez." "15 Temmuz gecesi gördük ki son sözü top, tüfek değil; iman belirler." "Topunuz gelin! Bir taraftan PKK, bir taraftan FETÖ, bir taraftan DEAŞ... Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var."

KÜRESEL SONUÇLARI

15 Temmuz darbe girişimi; failinin niteliği, darbeye karşı gösterilen sivil direniş ve elde edilen başarının iç ve dış politikaya sağladığı etkiler bakımından Türk siyasi tarihindeki diğer darbe ve darbe girişimlerinden farklı bir örnek teşkil etmektedir. Darbe girişiminin halk tarafından önlenmesi, bölgesel istikrardan küresel güç mücadelelerine kadar geniş bir alanda stratejik değişimleri de beraberinde getirdi. Darbe gecesi ve sonrasında Batılı müttefiklerin, özellikle ABD ve Avrupa Birliği'nin ikircikli, geç ve mesafeli tavırları Türkiye'nin dış politikasında ciddi bir güven krizine yol açtı.

SONUÇ: Bugün geriye dönüp baktığımızda, 15 Temmuz'un bize bıraktığı en büyük miras; millî iradenin ve millet dayanışmasının önemidir.

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde, canlarını bu topraklar için feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.