CHP'de paralel yapı kurarak ikili bir yönetim oluşturan Manisa Milletvekili Özgür Özel, YENİ PARTİ ile ilgili "Temmuz ayının bitimi, ağustos ayının başlangıcıyla birlikte resmî adımlar atılacak" dedi. Ekrem İmamoğlu'nun mutlak butlan kararından hemen sonra CHP'yi bölerek yeni parti kurmayı planladığı öne sürülüyordu.

Özgür Özel ise zaman kazanmaya ve bir hikâye yazmaya yönelmişti. Özel'in, İmamoğlu'nun vesayetinden kurtulamadığı ve ağustos ayında YENİ PARTİ'nin kurulmasına razı olduğu iddia ediliyor.

Bu gelişmelerin, Ekrem İmamoğlu'nun "Acele yeni parti kurun" talimatının etkili olduğunu gösterdiği öne sürülüyor.

CHP'yi bölme hareketi anlamına gelen yeni parti kurulma sürecini Özgür Özel şöyle açıkladı: "Götürdüğümüz imzalara rağmen kurultayı yapmıyorlar. Bunun bir mahkeme süreci var. Yargıtay süreci var. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurduğumuz, Parti Meclisi'nin düştüğü ve 40 gün içinde kurultay yapılmasıyla ilgili bir süreç var. Bunların hepsi 10-15 günlük işler. Ondan sonra Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayıp karar vereceğiz.

Bir yandan bir grup arkadaşımız yeni partinin kurulumu ve mevcut bir siyasi partinin hazırda bulundurulmasıyla ilgili çalışmalar yapıyor. Tüzük, program yazılıyor, kurucular kuruluna karar veriliyor.

Temmuz ayının bitimi, ağustos ayının başlangıcıyla birlikte bu konuda resmî adımlar atılır." Yeni partinin isminin ne olacağına ilişkin soruya ise Özel, "İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı.

Genel kabul gören isim YENİ PARTİ." diyerek cevap verdi. Özgür Özel ve arkadaşlarının hazırlıklarının son aşamaya geldiği belirtiliyor. 22 Temmuz'da Özel'in MYK ile yapacağı toplantıda düğmeye basacağı ifade ediliyor. İmamoğlu'nun ise YENİ PARTİ'de eş genel başkanlık ve milletvekili adaylığı gündemdeki yerini koruyor. Yeni partinin kuruluş dilekçesini İmamoğlu'nun danışmanlarının hazırladığı, İçişleri Bakanlığı'na verilecek başvurunun zamanlamasının ise 22 Temmuz'daki toplantıda netleştirileceği belirtiliyor. Partinin adı ve logosu için çalışmalar sürüyor. "Yeni Parti" ismi ağırlık kazanırken, başka isimlerin de değerlendirildiği ifade ediliyor. Yeni Parti kurulduğu takdirde, 81 ilin üçte ikisinde ve merkez ilçelerde örgütlenme çalışmalarının başlayacağı belirtiliyor. Olası dokunulmazlık dosyalarının TBMM gündemine gelmesi ihtimaline karşı CHP'nin komisyonlardaki milletvekili üyelerinin istifa etmeyeceği, diğer CHP milletvekillerinin ise planlı ve kademeli biçimde yeni partiye geçmesinin öngörüldüğü ifade ediliyor. Yeni partiye geçeceği iddia edilen milletvekili sayısının 85 olduğu konuşuluyor. Kemal Kılıçdaroğlu ekibi ise bu sayının 55-60 civarında olduğunu söylüyor. Yeni partinin, Meclis'teki ana muhalefet konumunu koruma çabasında olduğu belirtiliyor.

Çünkü TBMM'de DEM Parti'nin 56 milletvekili bulunuyor. Yeni Parti dışında iki yedek partiyle ilgili bazı gelişmeler de yaşanıyor. Anadolu Birliği ve TEK Parti ile yeni pazarlıkların sürdüğü belirtiliyor.

Bunun dışında seçime girebilecek iki partiyle daha temaslara başlandığı ifade ediliyor. Bir de en olumsuz senaryo var.

Özgür Özel'in kontrolünde olacak partilerin hiçbirinin seçime girememesi hâlinde, İYİ Parti listelerinden seçime girilmesi formülü üzerinde duruluyor. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile Özel'in bu konuda görüşmeler yaptığı da öne sürülüyor...