CUMHURBAŞKANIMIZ Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fıdan, Gazze Kasabı-siyonist- Katil Netanyahu'yu durdurmak ve masum Filstinliler'e yardım kanalları açmak için yoğun çalışmalar yapıyor.



Fidan, Perşembe günü Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Esşara ve Cuma Günü Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarafından kabul edildi.



Fidan, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın, "İsrail'in iki devletli çözümü hedef alan eylemlerinin ve Gazze'yi ilhaka yönelik adımlarının bölgesel barış için en büyük engel olduğunu vurgulayan ve ortaklaşa neler yapılabilir?" mesajını her iki lidere de iletti.



Sisi ve Bakan Fidan, Hamas ile İsrail arasında, Mısır, Katar ve ABD'nin arabuluculuğunda yürütülen ateşkes görüşmelerinin son durumuna dair değerlendirmeleri paylaştığı görüşmelerde Gazze'deki saldırıların sona erdirilmesine ve Gazze'ye insanî yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılmasına yönelik ortak çabaları ele aldı. Çok yakında, önemli gelişmeler olacak.



Gelelim Akdeniz'e...



Mısır'dan, Türkiye'nin de lehine olacak bir açıklama yapıldı.



Yunanistan'ın 16 Nisan 2025'te yayımladığı Deniz Mekansal Planlama Haritası, sadece Türkiye ve Libya'nın değil, Mısır'ın da tepkisini çekti.



Kahire yönetimi, haritadaki bazı alanların kendi deniz yetki alanlarıyla çakıştığını belirterek Atina'ya resmi nota verdi.



Yunanistan, Türkiye ve Libya ile birlikte Mısır'ın da deniz alanlarını hiçe sayarak yayımladığı Deniz Mekansal Planlama Haritasına tepkiler sürüyor.



Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından 8 Temmuz 2025'te Kahire'deki Yunanistan Büyükelçiliği'ne teslim edilen nota, Yunanistan'ın sözde kıta sahanlığı ve

Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) sınırlarını sorguluyor.



NELER OLMUŞTU?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi'nin Dünya Kupası açılışı için gittikleri Katar'da el sıkışıp görüşmeleri, Ankara-Kahire ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı oldu Ankara'nın Mısır'la yakınlaşmanın en önemli etkenlerinden biri Doğu Akdeniz'de son 10 yılda gelişen hidrokarbon kaynakları olarak öne çıktı. Türkiye artık her yerde etkin bir ülke konumuna geldi.



SONUÇ: Erdoğan. İtalya Cumhurbaşkanı Meloni ve Libya Başbakanı Dibeybe'yi ağırlamıştı.



AKDENİZ'DE DENKLEM değiştiren hamleleri artık bizi daha da güçlendiriyor. Ayrıca, Türkiye ile Suriye beraberliğinden, Doğu Akdeniz enerji anlaşması çıkmasının yüksek olduğunu biliyoruz. Akdeniz'de, Suriye sınırlarında atılan her adım İsrail'i de köşeye sıkıştırıyor.