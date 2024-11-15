PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Trump’ın şahinleri göreve geliyor
BÜLENT ERANDAÇ

BÜLENT ERANDAÇ

Tarihi 15 Kasım 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

Trump’ın şahinleri göreve geliyor

ABD Başkanlığına 2. kez seçilen Donald Trump'ın kuracağı kabinenin kilit adamları belli oldu. Dışişleri, Savunma, Ticaret Bakanlıklarına ve Ulusal Güvenlik Danışmanlığına, Başkanlığına getirdiği isimlerin ORTAK ÖZELLİKLERİ ŞAHİN, İSRAİL SEVER, ÇİN ve İRAN DÜŞMANI VE SAVAŞ KARAKTERLİ olması dikkati çekiyor. Trump'ın gelişiyle, 'TAÇ GİYEN KAFA' denilerek yapılan DAHA TECRÜBELİ-DAHA OLGUNDAHA
SAKİN-DAHA UYUMLU ilişkiler süreci başlayacak. Analizlerini yapan stratejik platformlar, kilit noktalarda getirilen şahin isimleri gördükçe, farklı düşüncelere doğru evrilmeye başladılar. Nitekim, Trump'ın ŞAHİN KARAKTERLİ çekirdek kadrosu, gelecek dönem dış ilişkilerin çok sıkıntılı geçeceğine dair düşünceleri arttırdı. Evet. Trump'ın kilit görevlere gelen şahin isimleri döneminde, Çin'den Rusya'ya, Iran'dan Venezuela'ya, İsrail sever (Evanjelist-Siyonist) olarak İslam coğrafyasına olumsuz özellikleriyle, öne çıkışların artacağı tedirginliği gündeme girdi. Trump döneminde DAHA ÇOK iplerin gerilebileceği öngörülüyor.
Beyaz Saray'da politikadan sorumlu Özel Kalem Müdürü olarak düşünülen Yahudi kökenli Miller, 2018'de Çinli öğrencilere vize vermeyi sonlandıran bir çalışma da yürütüyordu. Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Afganistan'da görev yapmış yeşil bereli eski asker.
Dışişleri Bakanı Mark Rubio, Küba kökenli.
Üst düzey Latin kökenli isim olacak.
"Hamas'ı yok etmek istiyorum, yapmak istediğim bu" ifadelerini kullanmıştı. Rubio, Venezuela'daki başarısız darbe girişiminde de cuntayı desteklemişti. Twitter'dan Libya lideri Muammer Kaddafi'nin ölümü ve giden faaliyetlerde bulunmuştu. Savunma Bakanı Matt Gaetz, ABD siyasetinde yaptığı çıkışlarla "kışkırtıcı" bir isim olarak gündeme geliyor. Gaetz için "Şok bir seçim" ifadesi kullanılıyor.
CIA Başkanı eski Demokrat Kongre Üyesi Tulsi Gabbard, BM Büyükelçisi. Elise Stefanik Siyonist Büyükelçi. İsrail yanlısı olan Stefanik, BM'yi "antisemitik çürümüş bir kurum" olarak görüyor ve ABD'nin İsrail'e kayıtsız şartsız silah göndermesini savunuyor. İsrail Büyükelçiliği görevine Mike Huckabee gidiyor. Evanjelist. Orta Doğu Özel Temsilciliği görevine emlak zengini Steve Witkoff. Elon Musk: Yeni kurulacak Hükümet Verimliliği Departmanı'na (DOGE) Başkanı. Sağlık Bakanı:
Robert F. Kennedy. Göç Başkanı: Stephen Miller. Sınır Çarı. İç Güvenlik Bakanlığına Kristi Noem. Çevre Koruma Ajansı'nın başına Lee Zeldin.
Çin konusundaki "şahin" Waltz'ın başta Rusya-Ukrayna savaşı, ABD-Çin rekabeti ve Orta Doğu'daki kriz olmak üzere birçok dış politika konusunda başat isimlerden biri olacak. Terör örgütü YPG/ PKK için "Ortadoğu'da İsrail'den sonraki en iyi müttefiklerimiz" diyen Waltz'ın, ABD'nin Suriye'den çekilmesine karşı olduğu biliniyor. Özel Kuvvetler'den emekli olan Waltz, Afganistan, Orta Doğu ve Afrika'da görevlerde bulundu. Waltz'ın en çok öne çıkan özellikleri ise NATO ve Çin konusunda oldukça şüpheci ve sert görüşlere sahip olması. Rubio da Waltz da şahin isimler.
FİDAN'IN STRATEJİK
DEĞERLENDİRMESİ
Dışişleri Bakanı Hakan Fıdan, "Trump döneminde Türkiye-ABD ilişkilerinde değişiklik olur mu?" sorusunu şöyle değerlendirdi: "Sayın Cumhurbaşkanımız ile Trump birbirlerini tanıyorlar. Samimiyet, seçimin hemen akabinde iki liderin yaptıkları telefon görüşmesine de açıkça yansıdı. ABD ile stratejik diyaloğumuz doğal olarak devam edecek. Türk-Amerikan ilişkileri köklü bir geçmişe sahiptir. İki ülke arasında, kimin iktidarda olduğundan bağımsız olarak, zaten müttefiklik ilişkilerine dayalı üst düzeyli bir diyalog var. Türkiye-ABD arasındaki konuları ele almak üzere ihdas edilen stratejik mekanizma, yeni dönemde de çalışmalarını elbette sürdürecek". Fidan başkanlığında, İbrahim Kalın'ın başkanlığında, müthiş dış operasyonlarıyla dünyanın dikkatini çeken MİT'e profesyonel beyin kadrosu yetiştiren Akademi, derinlikli bir analiz yayınladı.
Analizde, Trump yönetiminin, lider odaklı karar alma süreçleri ve pragmatik bir stratejiye ağırlık vermesi sonucunda, uluslararası ilişkilerde daha hesapçı ve müzakereye dayalı bir tavır takınabileceği ifade edildi. Yeni dönemde bir işbirliği zemininin ortaya çıkabileceği bildirildi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
CHP arı kovanı 14 Kasım 2024, Perşembe Küresel güç: Türk Devletler Birliği 10 Kasım 2024, Pazar Gözler Erdoğan ve Trump’ta 09 Kasım 2024, Cumartesi Gök Vatan'ın çatısı 04 Kasım 2024, Pazartesi
EMEKLİYE TABAN AYLIK HESABI |En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? | Emekli maaşı zammı 2025
EMEKLİYE TABAN AYLIK HESABI |En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? | Emekli maaşı zammı 2025
Yeni Zelanda’da vekiller yasa tasarısını Haka dansı ile protesto etti
Yeni Zelanda’da vekiller yasa tasarısını Haka dansı ile protesto etti
Paris partisinin sponsorları kim? Faturalar ortaya çıktı, İmamoğlu yönetimi açıklamaktan kaçıyor
Paris partisinin sponsorları kim?
İsrail’e dünyanın hiçbir yerinde rahat yok! Son adres Fransa
İsrail'e hiçbir yerde rahat yok!
İşte Narin Güran’in abisi Enes Güran’ın kolundaki ısırık izi! Fotoğraf ilk kez A Haber’de!
İşte Enes Güran'ın kolundaki ısırık izi
SON DAKİKA