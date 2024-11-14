MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, 'İÇ CEPHE TAHKİMATI VE

PKK'NIN SİLAH BIRAKMASI' tarihi çıkışıyla başlayan yeni süreç ve ardından CHP Esenyurt ve HDP'li Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanlarının, PKK üyeliğinden görevden alınması CHP ve DEM'i (HDP) çok karıştırdı. CHP ve DEM yönetimleri şaşkınlık yaşıyor. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve kayyum ile başlayan süreç CHP ile DEM beraberliğini netleştirdi. Ekrem İmamoğlu'nun mimarlığını yaptığı KENT UZLAŞISI CHP'de ayrışmaya yol açtı.

Fay hatlarının tetikledi. Artık net biçimde ortaya çıktı. CHP'de 4 İSİM VE 4 HİZİP birbirini yutuyor, yaptıkları manevralar baş döndürüyor. Özgür Özel, Genel Başkanlık tahkimatıyla uğraşıyor. Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden Genel Başkan olmanın peşine düştü. İmamoğlu ile Yavaş, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olma sevdasıyla, birbirlerine manevra üstüne manevra çekiyor. İmamoğlu ve Saraçhane medyası, CHP'de en büyük rakip gördüğü Yavaş'ı gagalamayı hızlandırdı. 'Sessiz adam' olarak arka plan çalışmalarıyla tanınan Yavaş'ı çıldırttılar. Sanatçı Ebru Gündeş'e 60 milyon lira ve 5 yıl içinde konserlere 900 milyona yakın para verdiği için iyice köşeye sıkışan Yavaş, CHP içini karıştıran tuhaf açıklamalar yaptı: "Son bir hafta, on gündür acımasız bir saldırı var. Gerek konserler üzerinden, gerek, her türlü iddiaya başladılar saldırmaya.

Bunu görüyoruz ve bu SAĞLI SOLLU YAPILIYOR". Yavaş'ın, SAĞLI SOLLU ifadesinin, hakkında birçok haberle yayınlamakta olan İmamoğlu ve onun Saraçhane medyasına yönelik olması dikkatı çekti. CHP arı kovanına bir çomakta, Kılıçdaroğlu'nun yakın adamı, CHP E. Teşkilat Başkanı Oğuz Kaan Salıcı, 'Olağanüstü kurultay' isteyen açıklaması ile soktu. CHP, genel başkan dahil parti yönetiminin tamamen değiştiği olağanüstü kurultayın üzerinden henüz bir yıl geçmişken yeni bir kurultayı tartışıyor. Parti içinde yeni yönetimin politikalarına muhalif siyasetçiler rahatsızlıklarını kamuoyuna açık bir şekilde dile getirmeye başlarken SALICI, 'KURULTAY HAKTIR, GENEL BAŞKANLAR

PADİŞAH DEĞİLDİR' diyerek çarşıyı tam karıştırdı. CHP sözcüsü Deniz Yücel, Özel'den aldığı güçle, Kılıçdaroğlu'nun adamı Salıcı'ya hücum etti. Yücel, "Geçmişte partimizde önemli görevlerde bulunmuş bir milletvekilinin CHP'nin Genel Başkanı ve partimizin siyasi stratejisi hakkında çıktığı bir TV yayınında haksız eleştiri ve ithamlarda bulunması, parti üyeliği ve sorumluluğuyla bağdaşmadığı gibi, bu durum basın tarafından sorulduğunda CHP Genel Başkanının buna cevap vermemesini beklemek ne akılla ne mantıkla izah edilebilir. Sayın Salıcı, bu durum olsa olsa katıksız bir kibrin, gözü dönmüş bir ihtirasın eseri olabilir" ifadelerini kullandı. Yücel'in açıklamasına CHP milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç, Mahir Polat ve Orhan Sarıbal tepki gösterdi. Milletvekilleri Yücel'in üslubunu eleştirdi. Bu tartışmalardan panikleyen Özel, "CHP Genel Başkanı olarak bu tartışmayı bitiriyorum. Bundan sonra hiçbir CHP'linin böyle kendi içine dönük gündemlerle partiyi ve kamuoyunu meşgul etmemesi gerekir. Artık bu lüzumsuz tartışmaları bir yana bıraksınlar.

Bundan sonra CHP'den sözüme değer veren herkesi asla ve asla bu tartışmalara girmemeye çağırıyorum". Salıcı'nın Kılıçdaroğlu'nu yeniden genel başkan yapmaya yönelik OLAĞANÜSTÜ KURULTAY istemesine, Özel karşılık vermek üzere Parti il başkanlarını harekete geçirdi. Kurultay tartışmasına ilişkin son açıklamaya CHP'nin 81 il başkanından tepki geldi. 81 il başkanı, "Özel'e inanıyoruz, güveniyoruz. kurultay çağrısının gündemimizde olmadığını, kişisel ikbal için yapay gündem yaratma çabalarına prim vermeyeceğimizi ilan ediyoruz" denilerek, dolaylı biçimde Kılıçdaroğlu'na kırmızı kart gösterdiler İL BAŞKANLARININ AÇIKLAMASI

YERSİZ' Özel'i devirmeye karar veren Kılıçdaroğlu'nun ekibinden "Tartışmanın gereksiz bir biçimde büyütüldüğünü ve uzatıldığını" belirten bir CHP'li siyasetçi, il başkanlarının açıklamasını da yersiz bulduğunu söyledi.