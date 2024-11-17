BAŞKAN Erdoğan'ın "Irak- Suriye sınırlarımız arasındaki irtibatı tamamlayacağız'' açıklaması sonrası siyasi-diplomatik-askeri çalışmalar hızlandı.

Erdoğan'ın verdiği müjdenin perde arkasına bakmadan önce, perşembe günü gerçekleşen birisi İÇ, ikisi DIŞ gelişmeyi analiz edersek IRAK-SURİYE'ye yönelik Türkiye hamlelerini daha net anlayabiliriz.



1) ERDOĞAN'IN KATAR EMİRİ VE BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ

Erdoğan, Suudi Arabistan'da ve Azerbaycan'da gerçekleşen iki zirvede çok önemli temaslar yaptı. Döndükten hemen sonra, Türkiye'ye gelen Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad El Sani ile (perşembe) baş başa görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de (Perşembe günü) baş başa bir görüşme yaptı. Kulislere göre, "Erdoğan ve Bahçeli birbirini çok iyi tanıyor. Birbirine güveniyor. Muhalefet, ikisinin arasını açmak için çok uğraşıyor ama başaramıyorlar. İki lider arasındaki fikir birliği, partiler üstü. Devlet ve milletin menfaati için her konuyu baş başa görüşme, ortak tavır geliştirmeleri söz konusu. Devlet ciddiyetiyle Başkan Erdoğan'ın hareket ettiğinin altı çiziliyor.

Bahçeli'de ziyadesiyle destek olduğu kanaati hakim, muhalefetin aralarında sıkıntı var tezgahları sürerken, iki liderin sık sık konuşmaları, 'Terörün sonunu getirme, iç cepheyi güçlendirme anlayışında atılan adımlar konusunda Erdoğan ile Bahçeli'nin fikir birliği içinde oluşu, kumpasları bertaraf ediyor. Suriye'de tarihi vuruşlara hazırlanan Türkiye'de, Erdoğan ve Bahçeli, karşılıklı fikir teatisinde bulunuyor.

Hamleler gelecek''.

Nitekim, Erdoğan ile Bahçeli, en son 3 Ekim'de görüşmüştü.

Son olarak Bahçeli, 12 Kasım'da partisinin grup toplantısında "İÇ CEPHE'nin sağlamlığı' konusunda "Cumhur Ittıfakı'nın tam mutabakat hâlinde olduklarını" belirtmişti.



2) ERDOĞAN-SUDANİ GÖRÜŞMESİNİN MÜTHİŞ SONUCU

Silahlı terör örgütlerini bastırmak için Türkiye, İran, Irak ve Suriye arasında geçmişte yapılan anlaşmayı yeniden canlandırmak amacıyla Irak tarafından girişim başlatıldı. Bağdat yönetimi, PKK'ya silah bıraktırmak amacıyla komşu dört ülke arasında Bölgesel Güvenlik Konferansı düzenlemek için harekete geçiyor.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Siyaset Danışmanı Sabhan el-Mulla Ciyad, "Irak, PKK sorunu için önümüzdeki aylarda bir bölgesel güvenlik konferansı düzenleyerek Türkiye, İran ve Suriye'yle bulunan mevcut sorunlara çözüm bulmak istiyor. PKK'nın, silah bırakması ve güçlerini Türkiye sınırından çekmesi gerekir" dedi.

Mart ayında Irak Ulusal Güvenlik Konseyi'nin PKK'yı 'yasaklı örgüt' ilan ettiğini anımsatan Ciyad, PKK'nın, sorunun kökten çözümü sağlanana dek silah bırakması ve güçlerini Türkiye sınırından çekmesi gerektiğini söyledi. Türk askerinin Irak topraklarında bulunmasının hükümet için endişe verici olduğuna da dikkat çeken Ciyad, "Ancak güvenlik çerçeve anlaşması kapsamında bu sorunun Irak ile Türkiye arasında çözümüne ilişkin seçenekler oluşturduk" görüşüne yer verdi.

Türkiye, İran, Irak ve Suriye'deki Kürt silahlı gruplarının kalkışmaları ve bağımsızlık girişimlerini engellemek için dört komşu ülke arasında Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana birçok güvenlik anlaşması yapıldı.



3) ASTANA'DA ALINAN 4 ÜLKE ZİRVE KARARI

Astana'da bir araya gelen Türkiye, Rusya, İran ve Suriye diplomatları, 2025 yılı Mart ayında Erdoğan- Putin-Pezeşkiyan- Esad'ın Moskova zirvesinde buluşması kararı aldı. Erdoğan'ın "Sınırlarımız boyunca oluşturduğumuz güvenli bölgenin eksik kalan halkalarını tamamlayacağız.

Bölücü terör örgütünü bir tehdit kaynağı olmaktan çıkaracağız" sözlerinin arka planı var. Bu doğrultuda tüm imkanların kullanılacağını belirten Erdoğan'ın bu sözleri sınır ötesinde yeni bir harekat sinyali olarak değerlendirildi. Tel Rıfat, Münbiç, Ayn El-Arab çerçeveye giriyor.

Halihazırda Türk-Rus güçlerinin ortak kontrol bölgesi olarak kabul edilen Ayn El-Arab'da denetimdevriye yetkisi ağırlıklı olarak Rusya'da bulunuyor. Türkiye ve Rusya ile ortak hareket edebilecek. İdlib'de hem Türk unsurlar için hem de Rus unsurlar için tehdit oluşturan HTŞ'ye karşı Türkiye'nin ortak harekatı söz konusu olması gerektiği belirtiliyor. Ayn El- Arab çok önemli.

"Sınırımızda bizim kontrolümüzde olmayan bölgelerden Ayn El- Arab ve daha doğuda kalan Kamışlı bölgesi var. Asıl risk teşkil eden yer Ayn El-Arab. Ayn El-Arab temizlendiğinde, ABD Aparatı PKKYPG'nin 36 mil altına çekilmesi sağlanacak.

Rusya'nın da Tel Rıfat'ın YPG/PKK/PYD'den temizlenmesine yeşil ışık yaktığı konuşuluyor.