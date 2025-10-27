SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Sıra suriye'de

Sıra suriye'de

BÜLENT ERANDAÇ

BÜLENT ERANDAÇ

Tüm Yazıları
Eklenme Tarihi 27 Ekim 2025

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:00 00:00
Tüm Sesli Haberler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye tarih yazıyor. BÜYÜK TÜRKİYE yolunda emin adımlarla yürüyor. BÜYÜK TÜRKİYE YÜRÜYÜŞÜNÜ SÜRDÜREN ÜLKEMİZ yabancı istihbarat servislerinin 45 yıldır kullandığı bölücü terör örgütünü PKK'YI TÜRKİYE'de tamemen bitirdi. TOPRAĞA GÖMDÜ. Sıra Suriye'de. Suriye'de PKK-YPG-SDG'nin tasfiyesine çok az kaldı.

KUM saati çalışıyor. Son gelişmeler mükemmel. 2025'in 25 EKİM CUMARTESİ VE 26 EKİMPAZAR GÜNLERİNİ muhakkak bir kenara yazınız. 25 ve 26 Ekim günleri, Büyük Türkiye tarihinde çok önemli jeopolitik başarı hikayesi olacak. Bu iki günde meydana gelen olayların jeopolitik etkileri ve gelecekte analize çok konu olacak parametreler içeriyor. 25 Ekim Cumartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapanışında müthiş bir konuşma yaptı.

Türkiye'nin küresel bir güce dönüştüğünü ve "Terörsüz Türkiye" ve "Terörsüz Bölge" yolunda emin adımlarla menzile yüründüğünü ifade etti. Bir gün sonra 26 Ekim Pazar günü TÜRKİYE'NİN KÜRESEL GÜCE dönüşmesini gören yabancı istihbarat servislerinin aparatı bölücü terör örgütü PKK, Türkiye'den çekildiğini açıkladı.

Bölücü terör örgütü PKK, Terörsüz Türkiye sürecini ikinci aşamaya taşımak için Türkiye'den çekilme işlemi gerçekleştirdiğini duyurdu. Ve bu hafta da TERÖRSÜZ TÜRKİYE sürecinde müthiş 2 gelişme olacak. 1) Başkan Erdoğan, DEM heyetini Beştepe'de kabul edecek. 2) 30 Ekim Perşembe günü TBMM'de Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu yapacağı toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sahadaki son gelişmeleri, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise PKK'nın silah bırakmasının ardından atılacak hukuki adımları açıklayacak. Fidan'ın terörle mücadele süreci kapsamında sahadaki son gelişmeleri ve güvenlik alanındaki diplomatik temasları aktaracağı öğrenildi.

Özellikle Suriye'de PKK-YPG-SDG'nin merkezi hükümete entegrasyon süreci ve bölgedeki son durum hakkında komisyon üyelerine kapsamlı bilgi vermesi bekleniyor. Hakan Fidan'dan sonra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç söz alacak. Tunç, PKK'nın silah bırakmasının ardından atılacak hukuki adımları açıklayacak. Bakan Tunç'un Terörle Mücadele Kanunu'nda değişiklik, infaz yasasında düzenleme ve yeniden toplumsal entegrasyon sürecine yönelik çalışmalar hakkında detaylı bilgi vermesi bekleniyor.

SONUÇ: Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki BÜYÜK TÜRKİYE YÜRÜYÜŞÜNÜ SÜRDÜREN ÜLKEMİZ, yabancı istihbarat servislerinin 50 yıldır kullandığı bölücü terör örgütünü tamamen bitirdi. TOPRAĞA GÖMDÜ. Sıra Suriye'de. AZ KALDI.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Tarihi hafta 26 Ekim 2025, Pazar İnsanlığın vicdanı 25 Ekim 2025, Cumartesi Türkiye için üç gelişme 19 Ekim 2025, Pazar KKTC’nin seçimi 18 Ekim 2025, Cumartesi
T.C. KIRIKKALE İCRA DAİRESİ Resmi İlandır
T.C. KIRIKKALE İCRA DAİRESİ
Özcan ve Ercan Deniz miras kavgasıyla gündemde
"Kan bağı mı, mal bağı mı?"
Katy Perry ve Justin Trudeau Paris’te el ele aşkın diplomasisi
Katy Perry ve Justin Trudeau Paris'te el ele" aşkın diplomasisi
Merve Özbey Kıbrıs’ta yeni şarkılarıyla sahnedeydi
Yeni şarkılar hazır
Göksel Harbiye sahnesinde unutulmaz bir gece yaşattı
Buranın büyüsü başka