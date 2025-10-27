Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye tarih yazıyor. BÜYÜK TÜRKİYE yolunda emin adımlarla yürüyor. BÜYÜK TÜRKİYE YÜRÜYÜŞÜNÜ SÜRDÜREN ÜLKEMİZ yabancı istihbarat servislerinin 45 yıldır kullandığı bölücü terör örgütünü PKK'YI TÜRKİYE'de tamemen bitirdi. TOPRAĞA GÖMDÜ. Sıra Suriye'de. Suriye'de PKK-YPG-SDG'nin tasfiyesine çok az kaldı.

KUM saati çalışıyor. Son gelişmeler mükemmel. 2025'in 25 EKİM CUMARTESİ VE 26 EKİMPAZAR GÜNLERİNİ muhakkak bir kenara yazınız. 25 ve 26 Ekim günleri, Büyük Türkiye tarihinde çok önemli jeopolitik başarı hikayesi olacak. Bu iki günde meydana gelen olayların jeopolitik etkileri ve gelecekte analize çok konu olacak parametreler içeriyor. 25 Ekim Cumartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapanışında müthiş bir konuşma yaptı.

Türkiye'nin küresel bir güce dönüştüğünü ve "Terörsüz Türkiye" ve "Terörsüz Bölge" yolunda emin adımlarla menzile yüründüğünü ifade etti. Bir gün sonra 26 Ekim Pazar günü TÜRKİYE'NİN KÜRESEL GÜCE dönüşmesini gören yabancı istihbarat servislerinin aparatı bölücü terör örgütü PKK, Türkiye'den çekildiğini açıkladı.

Bölücü terör örgütü PKK, Terörsüz Türkiye sürecini ikinci aşamaya taşımak için Türkiye'den çekilme işlemi gerçekleştirdiğini duyurdu. Ve bu hafta da TERÖRSÜZ TÜRKİYE sürecinde müthiş 2 gelişme olacak. 1) Başkan Erdoğan, DEM heyetini Beştepe'de kabul edecek. 2) 30 Ekim Perşembe günü TBMM'de Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu yapacağı toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sahadaki son gelişmeleri, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise PKK'nın silah bırakmasının ardından atılacak hukuki adımları açıklayacak. Fidan'ın terörle mücadele süreci kapsamında sahadaki son gelişmeleri ve güvenlik alanındaki diplomatik temasları aktaracağı öğrenildi.

Özellikle Suriye'de PKK-YPG-SDG'nin merkezi hükümete entegrasyon süreci ve bölgedeki son durum hakkında komisyon üyelerine kapsamlı bilgi vermesi bekleniyor. Hakan Fidan'dan sonra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç söz alacak. Tunç, PKK'nın silah bırakmasının ardından atılacak hukuki adımları açıklayacak. Bakan Tunç'un Terörle Mücadele Kanunu'nda değişiklik, infaz yasasında düzenleme ve yeniden toplumsal entegrasyon sürecine yönelik çalışmalar hakkında detaylı bilgi vermesi bekleniyor.

SONUÇ: Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki BÜYÜK TÜRKİYE YÜRÜYÜŞÜNÜ SÜRDÜREN ÜLKEMİZ, yabancı istihbarat servislerinin 50 yıldır kullandığı bölücü terör örgütünü tamamen bitirdi. TOPRAĞA GÖMDÜ. Sıra Suriye'de. AZ KALDI.