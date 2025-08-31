Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün ÇİN diplomatik seferine çıkıyor. Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping'in davetlisi olarak Şanhay İşbirliği Teşkilatı 25. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne şeref konuğu olarak katılacak.



Erdoğan, 1 Eylül'de genişletilmiş formatta düzenlenecek zirve oturumuna hitap ettikten sonra yapacağı ikili liderler diplomasisi marjında, ÇİN Lideri Şi Cinping ve Rusya Lideri Putin ile görüşecek. Bu görüşmeler Batı'nın başkentlerinde ses getirecek özellikler taşıyor. Amerika ve Çin'in kutup başı olarak yeni dünya düzenini kurguladıkları bir süreçte, dünyanın KİLİT ÜLKESİ konumuna gelen Türkiye lideri Erdoğan'ın ÇİN'de Şi Cinping ve Putin ile buluşması, muhakkak Amerika-Başkan Trump tarafından da takip edilecek. Erdoğan'ın başta İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve diğer Asya Türk Devletleri Liderleri ile de baş başa görüşmeleri olacak. Erdoğan'ın Şi Cinping ve Putin ile yapacağı görüşmelerde diplomatik kulislere göre ele alınacak olası konular şunlar...



1) Siyonist-Katil Netanyahu'nun Gazze katliamlarının durulması, insani koridorların hemen açılması, Filistin Devleti'ni tanıyan Çin ve Rusya'nın, Filistin Devleti'nin BM tarafından tanınması yolundaki çalışmalar.

2) Rusya lideri Putin'in, ABD Başkanı Trump ile yaptığı Alaska görüşmesinin detayları masaya gelecek. Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesi için karşılıklı fikir teatisi yapılacak...

3) Başkan Erdoğan'ın Terörsüz Bölge kapsamında, Irak ve Suriye ile ilgili düşüncelerini aktarması... Suriye'nin geleceğine yönelik fikir teatisi...

4) İran'a saldıran İsrail'in durumu, Pakistan-Hindistan ateşkesinin devamı üzerinde fikir teatileri yapılacak.

5) Erdoğan'ın Asya Türk Devletleri, Türk Devletler Birliği Teşkilatı'nın çalışmaları ve yeni ortaklıklar üzerine değerlendirmeleri olacak.

6) ZENGEZUR KORİDORUNUN açılışına ilişkin ÖNEMLİ değerlendirmeler. Bu konu hem Çin'i hem de Rusya'yı çok yakından ilgilendiriyor...



STRATEJİK İKİ YOL

Başkan Erdoğan Rusya'nın ev sahipliğindeki 22-24 Ekim 2024'te Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da yapılan BRİCS ZİRVESİ'ne katılmıştı.

Başkan Erdoğan'ın o zaman "Türkiye BRİCS ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) dahil olmak üzere doğu ile bağlarını derinleştirmekten vazgeçmeyecek" demişti. "Türkiye olarak yüzümüz Batı'ya dönüktür. Bu, Doğu'ya sırtımızı döneceğimiz, ilişkilerimizi geliştirmeyeceğimiz anlamına gelmez" sözlerini de kaydetmişti. Erdoğan, dünyada kritik olayların geliştiği bir süreçte, ÇİN'de Şi Cinping ve Putin ile baş başa görüşmeler yaparak, geçen yıl çizdiği yolda kararlı yürüyüşünü gösteriyor. Başkan Erdoğan, özellikle ORTA KORİDOR VE KALKINMA

YOLU üzerinde önemle duruyor.



Erdoğan'ın bu iki stratejik koridora çok önem vermesinin anlamı var. Biri, ÇİN'in 21. Yüzyıl planı olan "BİR YOL BİR KUŞAK" projesi... Çin-Türkiye-Avrupaİngiltere arasındaki Türk Devletleri'nden geçen küresel Orta Koridor... İkinci büyük proje Irak-Basra'dan Ovaköy- Türkiye'den geçecek KALKINMA YOLU... Kalkınma Yolu, Hindistan, Doğu Asya ve Basra Körfezi üzerinden Irak'a gelecek, ürünler Büyük Fav Limanı'ndan başlayarak, 615 km'lik demiryolu ve 320 km'lik demiryolu ile Türkiye, Avrupa, Asya ve Afrika birbirine bağlanacak. Can Azerbaycan da Zengezur-Kalkınma yolu bağlantısı ile BASRA KÖRFEZİNE inecek. 21. Yüzyılın bu İKİ BÜYÜK KÜRESEL KORİDORUNDA Başkan Erdoğan- Türkiye'nin emeği var.



SONUÇ: BÜYÜK ülke büyük düşünür ve büyük oynar... Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye, yakın coğrafyamızda emperyalist Batı'nın kurguladığı kirli oyunları bozarken, YENİ OYUN KURUYOR.

Türkiye, çok taraflı politikalarla ve jeopolitik hamlelerle, kutup başları ABD ve Rusya-Çin'in karşısına ASYA-Afrika- Müslüman Dünya'nın gür sesi olarak MERKEZ ÜLKE KONUMUNU TAHKİM EDİYOR.