Milli iradenin tecelligâhı TBMM'de kürsüyü işgal ederek iki yeni bakanın yemin etmesini engellemeye çalışan CHP'li milletvekillerinin sebep olduğu kavga kamuoyunda büyük tepki gördü. TBMM'de yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yemin etmek için kürsüye geldiği sırada CHP milletvekilleri kürsüyü işgal etti. Genel Kurul'da yumruklu kavga çıktı. CHP'li vekillerin TBMM'deki skandal provokasyonu sonrası işgalle ilgili tepkiler çığ gibi büyüdü. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun aziz milletimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu tür görüntüleri hak etmiyor. CHP grubunun sergilediği yaklaşımlar demokratik atmosfere zarar veriyor, Meclis'imizin saygınlığına açıkça aykırılık teşkil ediyor. TBMM'de yaşanan olayların perde önünü Aziz Milletimiz seyretti. CHP'nin TBMM kürsü işgalinin perde gerisinde ise siyasal derinliği olan, manidar ve utanılacak olaylar da yaşandı.

OLAYIN PERDE ARKASI

Adalet Bakanı Akın Gürlek'e TBMM'de yemin ettirmeme rezaletinin, Ekrem İmamoğlu'nun vesayetinden kurtulamayan Özgür Özel'in "İmamoğlu maskeli" provokasyonu olduğu kulislerde hararetle tartışılırken detaylar tek tek ortaya çıktı. Özel, Gürlek'in bakan olarak atandığı Çarşamba sabahı Ankara'dan İstanbul Silivri Cezaevi'ne giderek, Ekrem İmamoğlu ile değerlendirme yaptı. TBMM'de yemin töreni (saat 15.00) başlamadan önce Özel'in, Grup Başkanvekilleri Murat Emir ve Ali Mahir Başarır'a "Bugün ona (Akın Gürlek) yemin ettirmeyeceksiniz. Kavgaysa kavga, dövüşse dövüş" talimatını verdiği kulislere yansıdı. CHP TBMM Grup Başkanlığı, tüm CHP milletvekillerine yeni bakanların yemin töreninde mutlaka bulunmaları için mesaj attı. TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ tarafından açıldı. Bozdağ'ın, Adalet Bakanlığı görevine atanan Akın Gürlek ile İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Mustafa Çiftçi'yi yemin etmek üzere Genel Kurul'a davet etmesi üzerine CHP Grup Başkanvekili Murat Emir "anayasaya aykırı" itirazında bulunarak usul tartışması açılmasını istedi.

Gerilim bu noktada arttı. CHP sıralarından Anayasa kitapçığı atıldı. Bakan Gürlek yemin etmeye yürürken CHP'li bazı milletvekilleri planlı bir provokasyonla kürsüye yürüyen Gürlek'in önünü kesmeye yeltendi. AK Parti Grubu ise hem kürsüyü açmaya çalıştı hem de Gürlek'i koruma çemberine aldı. Meclis tarihinde ilk kez bir yemin töreni kürsü işgaliyle, tekmelerin ve yumrukların konuştuğu üzücü olaylara sahne oldu. Özel'in "Ona yemin ettirmeyeceksiniz" talimatı sonrası tüm milletvekillerine "Mutlaka TBMM'de olun" çağrısına rağmen önemli sayıda CHP milletvekilinin TBMM'ye gelmediği görüldü. CHP'nin hemen her olayda öne çıkan bazı milletvekilleri ve kavgaya karışan 20–25 milletvekili dışında, yaklaşık 50–55 CHP'li milletvekilinin masalarının önünde durduğu, kavgaya katılmadığı ve kürsü işgaline mesafeli durduğu gözlendi. Sessiz kalarak tepki gösteren milletvekillerinin bir bölümünün eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler olduğu konuşuluyor. Bu 50–55 milletvekili meselesi, gelecek aylarda CHP içindeki ayrışmanın önemli bir işareti olarak değerlendiriliyor.

SONUÇ: 9 Mart itibarıyla Ekrem İmamoğlu ile ilgili yolsuzluk davaları ilerledikçe CHP içinde yeni ve karmaşık gelişmelerin yaşanabileceği konuşuluyor.