ABD ile İran arasında süren nükleer müzakereler, İsrail'in tehlikeli çıkışlarıyla yeni bir gerilim hattına girdi. Netanyahu alelacele Washington'a gitti. Trump'la yapılan görüşmenin olası gelişmelerini göreceğiz. ABD Başkanı Trump'ın müzakere ağırlıklı diplomasisini bozmaya çalışan Netanyahu'nun, ABD gidişi öncesi basına sızdırdığı; Tel Aviv yönetiminin, İran'ın balistik füze programını daraltmaması halinde ABD'den bağımsız olarak askerî harekâta hazır olduğu haberi ortalığı karıştırdı. Ramazan ayı 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece başlıyor.

Ayın 18'ine kadar ABD ile İran arasında anlaşma olmazsa, ABD'nin son olarak 17 Şubat gecesine kadar saldırma riski bulunduğu konuşuluyor. ABD'nin Ramazan ayında saldırmayacağı değerlendirmesi nedeniyle 17 Şubat'a kadar bir anlaşma için çok yönlü arka plan temasları yürütülüyor. Bu konuda Başkan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan mekik diplomasisini hızlandırdı. Bakan Fidan, geçen pazartesi dikkat çekici açıklamalar yaptı.

Fidan, "Savaş tehdidinden uzaklaşılması gerektiği" mesajını verdi. "Şu anda en azından ani bir savaş tehdidi yok gibi duruyor" diyen Fidan, müzakereler konusunda kapının aralandığını vurguladı. Fidan, kendilerine düşen görevin bölgenin daha büyük bir sıkıntıya girmesine yol açacak felaketi önleyici bir tavır sergilemek olduğunu belirterek, "İran'da atom bombası yok. İran'ı bombalayarak rejim değişmez" ifadesiyle Amerika'ya mesaj verdi. Türkiye, Katar ve Mısır'ın, Umman'da yapılan görüşme öncesi taraflara ortak bir çerçeve önerisi sunduğu ifade edildi. Buna göre İran, üç yıl boyunca uranyum zenginleştirmesini sıfıra indirmeyi taahhüt edecek.

Bundan sonra ise uranyum zenginleştirmesini yüzde 1,5'in altında tutmayı kabul edecek. Mevcut yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stoğunu (yaklaşık 440 kilogramı yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş) üçüncü bir ülkeye devredecek. Başkan Erdoğan, 17 Şubat'a kadar bir anlaşma için çok yönlü arka plan temaslarını hızlandırdı. Katar, Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve Ürdün ile görüşmeler sürdürülüyor.

Bu arada Başkan Erdoğan'ın da kurucu üyesi olduğu Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısını 19 Şubat'ta yapacağı belirtilirken; ABD'nin yanı sıra Barış Kurulu'na katılan ülkelerin liderlerinin de toplantıya iştirak etmesi bekleniyor. Türkiye, Katar, Bahreyn, Fas, Arjantin, Ermenistan, Azerbaycan, Belçika, Belarus, Bulgaristan, Mısır, Macaristan, Endonezya, Ürdün, Kazakistan, Kosova, Moğolistan, Arnavutluk, İsrail, Pakistan, Paraguay, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Vietnam ve Özbekistan liderlerinin katılımı gündemde...

SONUÇ: Evet... 18 Şubat'a kadar ne olacak? Dünya merakla takip ediyor. Müslüman dünyanın gözü Türkiye'de...