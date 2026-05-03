birbirlerini ihbar ederek dava açtıkları, içlerinden gizli görüntüleri yayınladıkları, hiziplerin çekiştiği, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın 55 milletvekilinin toplantılara katılmadığı bir CHP gerçeği var. KENDİLERİ EDİYOR, KENDİLERİ BULUYOR. Siyasette ve mahkemelerde CHP'nin içine düştüğü durum ve son gelişmelerin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e kabuslar yaşattığı gözleniyor.Özgür Özel'in tedirginlikle çok yakından takip ettiği CHP'nin Ankara İstinaf Mahkemesi'ndeki MUTLAK BUTLAN DAVASI'nda kritik bir gelişme oldu. Ankara İstinaf Mahkemesi, İstanbul mahkemelerinden İstanbul Büyükşehir ve Beşiktaş Belediyesi ile bağlantılı AZİZ AKTAŞ dosya ve duruşma zabıtlarını istedi.Bu gelişme hukuk çevrelerinde İstinaf Mahkemesi'nin karar aşamasına sona gelindiği ve esastan inceleme yapılarak son kararın verileceği manasına geldiği değerlendiriliyor. Ankara İstinaf Mahkemesi'nin olası kararları şöyle konuşuluyor. Doğrudan Mutlak Butlan ve TEDBİR KARARI verebilir. Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin geri gelmesi Özel'in kabusu. CHP Mutlak Butlan davasına bakan ilk mahkeme Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne "Yeniden yargılayın" diyerek dosyayı geri gönderir. Dava yeniden başlar.Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği RET kararını onaylayabilir. Geçen hafta CHP'de önemli toplantılar oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, "Seyredemeyiz" çıkışı üzerine Özgür Özel tüm CHP'li belediye başkanları ile yaptığı toplantıda bazı belediye başkanlarının "MUTLAK KARARI ÇIKARSA neler yapılacağının tartışılmasını" istedikleri.Pazartesi günü Özgür Özel ve parti yönetimi MUTLAK BUTLAN kararı çıkma ihtimaline karşısında neler yapacaklarını konuştular. Bu gelişmeler, Özgür Özel'in Ankara İstinafı yakından takip ettiklerini işaret ediyordu. Bir yol haritası çizildi. "Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Merkeze sokulmayacak" Özgür Özel ve yönetimini çok tedirgin eden bir kritik daha var. Ankara 26. ASLİYE CEZA Mahkemesi'nde CHP 4-5 Kasım 2023 Kurultayı'nda oylamaya hile karıştırdıkları iddiasıyla Ekrem İmamoğlu dahil toplamda 12 kişi hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve yine aldıkları ceza süresince de SİYASİ YASAK istenen davanın görüşülmesine 6 MAYIS'TA devam edilecek.İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davada, tutuklu iş insanı Adem Soytekin'in itirafları, Özgür Özel'in, "CHP davaları siyasidir" taktiğini bozdu. İş adamı Adem Soytekin duruşmada, "Belediyenin kendisinden 100 adet konteyner istendiğini, 30 tanede anlaştıklarını" ifade etti. Mahkeme başkanının konuya ilişkin sorusuna, "Rüşvet mi irtikap mı tanımı çok bilmiyorum. Bunların hepsi rüşvetmiş" yanıtını verdi. Mahkeme başkanının "Ali Kurt'a 1 buçuk milyon dolar gönderildi demişsin ayrıntısı nedir?" sorusuna sanık Soytekin'in "RÜŞVET BAŞKANIM RÜŞVET" yanıtını verdi.Devamla, Soytekin, KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt'a rüşvet verdiğini öne sürdü. KİPTAŞ'tan alacağımız parayı serbest bırakması karşılığında istenen paraydı. Biz de verdik. Bu para oradaki paramızı alabilmek için istendi" dedi."Başkanın konutunda yapmış olduğum görüşmede Ekrem İmamoğlu'nun bana 'Tedbirini aldın mı? Operasyon yapılacak. Sen de listedesin. Eğer emanet etmen gereken para veya değerli varlığın varsa bunları Turan Taşkın Özer'e (NOT: CHP milletvekili ve Disiplin Kurulu Başkanı) emanet ver demiştir' şeklinde ifadeniz var. Bu beyanlarınız doğru mu?"Adem Soytekin:CHP içinden sızdırılan görüntüler Özgür Özel'i köşeye sıkıştırdı. Antalya'da iki yıl önce yaşanan teleferik faciasında bir kişi hayatını kaybetti, 174 vatandaş saatlerce havada mahsur kalmıştı. Bu olayla bağlantılı olduğu ileri sürülen görüntüler CHP içinden sızdırıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP'li Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba'nın bir yatta eğlendiği görüntüler ortaya sızdırılınca CHP'de kriz büyürken Özgür Özel'in çok sinirlendiği, "Görüntüler nasıl sızdı?" sorusunun parti içinde güven krizine yol açtığı gözleniyor.