İLK 11'LER BELLİ OLDU

Samsunspor: Okan, Drongelen, Satka, Tomasson, Mendes, Makoumbou, Yalçın, Holse, Coulibaly, Ndiaye, Mouandilmadji
Galatasaray: Günay, Jakobs, Sanchez, Sallai, Sane, Yunus, Torreira, Abdülkerim, Osimhen, Barış, Lemina
İki takım Süper Lig tarihinde 66. kez karşı karşıya geliyor. Geride kalan 65 maçta Galatasaray 44 galibiyet alırken, Samsunspor 7 kez kazandı. 14 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.
Galatasaray bu sezon ligdeki 3 mağlubiyetini de deplasmanda yaşadı. Dış sahada 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi alan sarı-kırmızılılar, Samsunspor karşısında bu tabloyu tersine çevirmek istiyor.
Galatasaray, bu sezon Süper Lig’in en golcü ve en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. 31 maçta 72 gol atan sarı-kırmızılılar, kalesinde sadece 23 gol gördü.
Galatasaray’ın golcüsü Victor Osimhen, Samsunspor’a karşı oynadığı 3 maçta da gol attı. Nijeryalı yıldız, rakip fileleri toplam 5 kez havalandırdı. Bu sezon ligde 20 maçta 13 gol kaydeden Osimhen, form grafiğiyle dikkat çekiyor.
Sarı-kırmızılı ekipte Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı sarı kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular kart görmeleri halinde Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor’a karşı çıktığı 6 lig maçının tamamını kazandı. Bu süreçte sarı-kırmızılılar 14 gol atarken kalesinde 6 gol gördü.
Galatasaray’da milli kaleci Uğurcan Çakır, cezası nedeniyle forma giyemiyor. Kalede Günay Güvenç’in görev yapacak.
Sarı-kırmızılılar, ligde 31 haftada 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 74 puan topladı. Galatasaray, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde rakiplerinin sonuçlarına bakmadan üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunu ilan edecek.
Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya geliyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de. Karşılaşmayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetiyor.