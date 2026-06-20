Yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nu çalıştırmamak için her yolu deneyen Özgür Özel ve ekibinin yarattığı kriz, İzmir'de de deprem etkisi yaptı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'den istifa ederek görevine bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı. Zamanlaması dikkat çeken bu gelişmenin bir işaret fişeği olduğu, Cemil Tugay'ın Özgür Özel'in kuracağı iddia edilen yeni partiye katılımının önünü açtığı konuşuluyor. Cemil Tugay'ın istifası büyük yankı uyandırırken, birçok siyasi değerlendirmeyi de gündeme taşıdı. Tugay'ın istifası; İzmir'de 23 yıllık CHP döneminin sona ermesi, CHP belediyeciliğinin çöküşü ve Özgür Özel'in yeni parti hazırlığında kendisine yakın isimlerden biri olan Cemil Tugay üzerinden mesaj verdiği yönündeki yorumlara konu oluyor.

Cemil Tugay'ın istifasına giden süreçle ilgili önemli bilgiler de kulislere yansıdı. Cemil Tugay'ın istifa kararının altında yatan önemli etkenlerden birinin CHP'den ihraç edilme endişesi olduğu değerlendiriliyor.

Tugay'ın Kemal Kılıçdaroğlu ile arasının bozuk olduğu biliniyordu.

Kılıçdaroğlu'nun yeniden Genel Başkan olması üzerine Tugay'ın, "Kılıçdaroğlu beni partide tutmaz, ihraç eder. O beni ihraç etmeden ben harekete geçeyim" şeklinde değerlendirmelerde bulunduğu konuşuluyordu. 1 Temmuz'da Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüşülecek CHP Kurultayı'na şaibe karıştırıldığı iddiasıyla açılan davada Ekrem İmamoğlu ile birlikte yargılanan Cemil Tugay'ın, olası bir karar nedeniyle tedirginlik yaşadığı ve bu nedenle istifasını öne çektiği ileri sürülüyor. Nitekim, 1 Temmuz'da mahkemenin Ekrem İmamoğlu ve Cemil Tugay'ın da aralarında bulunduğu 12 isim hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verebileceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor.

Cemil Tugay'ın, söz konusu davadan ceza alması halinde, aralarının bozuk olduğu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından partiden ihraç edilme ihtimaline karşı önlem aldığı ifade ediliyor. Bu durumu doğruladığı öne sürülen bir kulis bilgisi de sızdı.

Buna göre, Cemil Tugay'ın istifa edeceğini birkaç gün önce öğrenen Özgür Özel'in Tugay'ı arayarak, "İstifa etme. 1 Temmuz'daki davayı bekle.

Kılıçdaroğlu yönetiminin seni ihraç etmesini bekle. Seni ihraç etmeleri daha iyi olur" dediği ifade ediliyor.

Yani, Özgür Özel'in, "CHP yönetimi bize siyaset yaptırmadı" iddiasını güçlendirmek amacıyla Cemil Tugay'a beklemesini söylediği konuşuluyor.

Ancak Cemil Tugay'ın, Özgür Özel'in "1 Temmuz'u bekle" önerisine rağmen çok tedirgin olduğu için istifa kararı aldığı; daha sonra Özgür Özel'in partisine katılması halinde de, "Beni sevmeyen Kılıçdaroğlu tarafından ihraç edilmek yerine ben istifa ettim" diyerek kendisini savunacağı belirtiliyor. İstifayı tetikleyen bir diğer gelişmenin ise CHP yönetiminin görevden aldığı İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ü göreve döndürme girişimine destek vermemesi olduğu iddia ediliyor...