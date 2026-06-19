CHP Manise Milletvekili Özgür Özel, CHP'de yeni partisine hikâye yazma taktiklerinde son kozlarını oynuyor. Özel'in son hamlesi, CHP'nin şaibeli olduğu gerekçesiyle mutlak butlan kararına konu olan 2023 kurultayı delegelerinden 839 imza toplayarak CHP Genel Merkezi'ne vermek oldu. Bu imzalarla CHP'de olağanüstü kurultay yaptırarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmeyi umduğu belirtiliyor. Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi ise Yargıtay'daki temyiz talebinin sonucunun beklendiğini, tedbir kararı bulunduğundan olağanüstü kurultay yapılamayacağını bir kez daha bildirdi. Böylece Özgür Özel'in son oyun planının da tutmadığı ileri sürülüyor.

Evet...

CHP'de 21 Mayıs'ta verilen mutlak butlan kararından sonra başlayan tansiyon giderek yükseldi. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında grup toplantısı konusunda başlayan gerginlik, Meclis önünde yaşanan arbedenin ardından zirve yaptı. Özgür Özel'in son taktiği olarak CHP'ye getirilen delege imzalarının da beklenen sonucu vermemesiyle bu girişimin son hamle olduğu değerlendiriliyor. Özgür Özel'in sağ kolu olarak görülen CHP TBMM Grup Başkanvekili Murat Emir ve 74 il başkanı, delege imzalarını önceki gün CHP Genel Merkezi'ne teslim etti. Ancak Yargıtay'ın kararı kesinleştirmemiş olması nedeniyle olağanüstü kurultay yapılmayacağı belirtiliyor. CHP Genel Merkezi'nin de bu imzalar sonrasında herhangi bir adım atması beklenmiyor. Sonrasında ise bu sürecin Özgür Özel tarafından yargıya taşınacağı ifade ediliyor. Adli tatilin başlaması nedeniyle 20 Temmuz tarihi oldukça önemli olacak. Hem mutlak butlan kararına ilişkin Yargıtay süreci hem de Özgür Özel'in delege imzası taktiği nedeniyle, adli tatilin bitiş tarihi olan 1 Eylül'e kadar konunun görüşülemeyeceği belirtiliyor. Ekim ayına kadar bekleyemeyeceği öne sürülen Özgür Özel'in ve ekibinin yeni partilerini ilan edecekleri konuşuluyor.

Özel'in yeni partisini ilan ederken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'de siyaset yapmasına imkân vermediği gerekçesine dayanacağı ifade ediliyor. Özgür Özel'in yeni partisini 26 Temmuz'da ilan edeceği konuşuluyor.

Peki, 26 Temmuz'un anlamı ne?

Çünkü Özgür Özel ve ekibi, CHP'nin 26 Temmuz'a kadar kurultay yapmaması halinde partinin 2028 genel seçimlerine giremeyeceğini iddia ediyor. Hukuk çevreleri ise bu görüşe katılmıyor. Özel'e yeni parti kurduracağı iddia edilen Ekrem İmamoğlu açısından temmuz ayının oldukça kritik geçebileceği belirtiliyor. 1 Temmuz'da Ekrem İmamoğlu ve 12 kişi hakkında, CHP kurultayını şaibeli duruma getirdikleri iddiasıyla açılan davada Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nin karar vermesi bekleniyor. İmamoğlu ve diğer isimler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve siyaset yasağı talep edildiği ifade ediliyor. 8 Temmuz'da ise İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nin Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasına ilişkin son kararını vermesi bekleniyor.

Bu mahkemelerin olası sonuçlarının da Özel'in yeni parti kurma kararını etkileyebileceği, bu nedenle 26 Temmuz tarihinin Özel ve ekibi açısından anlamlı olduğu belirtiliyor. Sonuç olarak;

Özgür Özel, yeni parti hikâyesini yazdı.