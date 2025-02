MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) 98'inci yaşına girdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kod adı KALE. MİT'in geçmişi 1913'te oluşturulan aynı zamanda ilk modern Türk istihbarat teşkilatı olan Teşkilat-ı Mahsusa'ya kadar uzanıyor.



Bugünkü Milli İstihbarat Teşkilatı'nın temeli ise 6 Ocak 1926'da atıldı.

MİT'in açıklanmayan birçok başarılı operasyonları tarihin beyaz sayfalarına yazıldı. 2014 yılında Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle, MİT müthiş hamleler yapan, meşhur yabancı istihbarat servislerine meydan okuyan konuma gelirken, üç kahraman Emre Taner-Hakan Fidanİbrahim Kalın öne çıktı. Hakan Fidan, 15 Nisan 2010'da Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşar Yardımcılığı'na getirildi. Emre Taner'in görev süresinin dolmasının ardından, 27 Mayıs 2010 tarihinde MİT Müsteşarlığı görevine atandı.



Atandığında 42 yaşında olması nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti tarihinde göreve gelen en genç MİT Müsteşarı oldu.

13 yıl MİT Başkanlığı yapan Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı olmasıyla Haziran 2023'te İbrahim Kalın, MİT Başkanlığı'na atandı.

MİT Müsteşarı olarak Hakan Fidan, tüm istihbarat birimlerini bir araya getirerek ve gelecek perspektifinde istihbarat birimlerini güç birliği yaptırarak Türkiye'ye dönük tehditlerle daha etkin mücadele edilmesini sağladı. Bugün artık MİT, yeni ve çok muazzam bir yerleşkenin adı da KALE oldu.

KALE, çok kutuplu dünyaya evrilen YENİ DÜNYA DÜZENİ'nde TÜRKİYE EKSENİ'nin oluşmasında jeopolitik hamlelere imza atıyor. Evet.



Yaşadığımız günlerde-aylarda-yıllarda çok kutuplu bir dünyaya geçişin sancıları yaşanıyor. Bu geçişin sebep olduğu iskirarsızlık ve güvensizlik, yeni hibrit tehditleri ve yıpratma savaşlarını da beraberinde getiriyor. Bu yeni tehditlere göre MİT Başkanlığı yapılandırılmış durumda...

Yıllarca, iç tehdit diyerek kendi milletini fişleyen teşkilattan, Türkiye'yi tehdit eden unsurlara karşı stratejik istihbarata odaklanan teşkilata evrilen bir MİT var artık.



MİT Başkanı İbrahim Kalın, önceki gün TEŞKİLAT'ın 2024 yılı raporunu Aziz Milletimiz'e açıkladı.

Ayrıca her geçen gün gelişen operasyonel kabiliyetler kapsamında, ülkemizde gerçekleşen terör eylemlerinin faillerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda örgüt unsurunun yurt dışından ülkemize getirilmesi sağlanmıştır.

FETÖ ile mücadelede; liderinin ölümüyle uğradığı güç kaybı artan örgütün yurt dışı merkezli olarak yürüttüğü ülkemiz aleyhindeki dezenformasyon ağırlıklı faaliyetlerinin sonlandırılması, kaçmaya çalışan örgüt üyelerinin yakalanması, öğrenci yapılanmasının sekteye uğratılması ve uluslararası kuruluşlarla tesis ettiği yakın ilişkilerinin engellenmesi amacıyla sonuç alıcı çalışmalar gerçekleştirilmiştir.



TÜRKİYE YÜZYILI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı" ifadesine vurgu yapan Kalın, "2024 yılında şanlı milletimizin, tarihimizden gelen mücadele ve her türlü esarete karşı durma ruhu; vatan, millet ve tüm insanlık adına daha adil bir düzenin inşası, ülkemizin ve bölgemizin güvenliğinin tesisi için canlı tutulmuştur.

Devlet istihbaratının istihsali ve milli menfaatlerin korunması amacıyla tüm kaynak ve imkânlarını seferber eden Milli İstihbarat Teşkilâtı, "Vatan İçin Her An Her Yerde" şiarıyla ivme kazandırdığı faaliyetleriyle; sadece ülkemizde değil, sınırlarımız dışında da en kritik noktalarda, oyun kurucu rolünü bir kez daha başarılı şekilde tesis ederken ülkemizin stratejik çıkarlarının istihbarat ve diplomasi eş güdümünde güvence altına alınmasına da tüm imkânlarıyla hizmet etmiştir" dedi.



İSTİHBARAT DİPLOMASİSİ

Bu kapsamda ülkemizin yanı sıra farklı coğrafyalarda karşı karşıya kalınan tehditler, sahadaki operasyonel faaliyetler ve derinleştirilen çok taraflı istihbarat diplomasisi çalışmalarıyla bertaraf edilmiştir.

Sahada yürüttüğü faaliyetlerin yanı sıra sağladığı doğru istihbarat ve isabetli öngörülerle ülkemizin hibrit tehditlerle mücadele etmesine ve farklı coğrafyalardaki menfaatlerimizin korunmasına önemli katkılar sunan Teşkilât, ülkemizin varlık gösterdiği her alanda millî çıkarlar doğrultusunda dış istihbarat çalışmalarını sürdürmüştür.



TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ

2024 yılının son günlerinde bölgemizde tarihin seyrini değiştirecek nitelikte bir etki oluşturan Suriye'deki gelişmeler, ülkemizin şanlı tarihi boyunca mazlumun yanında zalimin karşısında olma düsturunun ve Suriye halkının yanında olma azminin bir tecellisi olmuştur.

Suriye sahasındaki başarılarını, yürüttüğü istihbarat diplomasisi faaliyetleri ile taçlandırarak devletimizin sahada ve masada çok kıymetli kazanımlar elde etmesinin önünü açan Teşkilât, bölgede yeni sınamaları beraberinde getirecek yeni konjonktür karşısında, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliği temelinde yeniden inşa sürecini yakından takip etmeyi sürdürecektir.

Başta bölgesel ve küresel güvenlik mimarisindeki dinamikleri yerinden oynatan Rusya-Ukrayna Savaşı ile İsrail'in Orta Doğu'daki saldırıları olmak üzere uluslararası alanda öne çıkan güvenlik sorunları da ülkemiz tarafından yakından izlenmektedir. Bu kapsamda Millî İstihbarat Teşkilâtı da arabuluculuk girişimleri ve kriz yönetim süreçlerini yıl içerisinde aktif şekilde işletmiştir.



GAZZE MESELESİ

Gazze meselesi, 2025'te de uluslararası gündemin ana maddelerinden biri olmayı sürdürecektir. Gazze'de süren çatışmaların sebep olduğu büyük insani kriz ve tüm çağrılara rağmen önüne geçilemeyen insanlık dramının son bulması için, "Adalet olmadan barış olmaz" şiarını benimseyen Teşkilât; kalıcı ateşkes, Filistin iç uzlaşısı ve iki devletli çözüm konularında ilgili tüm aktörlerle yoğun temaslarını 2024 yılında sürdürmüştür.

İstihbarata karşı koyma alanındaki yegâne sorumluluğunun bilinciyle Teşkilât, hassasiyeti gereği kamuoyuna yansıtılmayan birçok ülkenin istihbarat servisleri ve taşeron kuruluşlarının ülkemiz üzerinden yürüttüğü çalışmaları ortaya çıkarmış, ajan ağlarını deşifre etmiş ve casusluk faaliyetlerini akamete uğratmıştır.



YENİ ve GÜÇLÜ TÜRKİYE'nin ayak sesleri artık her kıtada hissedilmektedir.

Türkiye artık eski içine kapanık bir ülke modundan çıktı ve BÜYÜK DÜŞÜNEN aklın ülkesi oldu. Bize de bu yakışır.