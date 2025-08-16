AK Parti, 14 Ağustos 2001'de kurulmasından bir sene sonra, siyasi tarihte az görülen bir gelişmeyle iktidara geldi. Kurumsal tarihinin neredeyse tamamını iktidarda geçiren bir siyasi partidir AK Parti. Başkan Erdoğan liderliğinde AK Parti, 24 yıldır Türkiye'yi değiştiren, ülkemizi bölgesel güç ve küresel aktör konumuna getiren devrim nitelikli başarılara imza attı.

Erdoğan ve tecrübeli kadrosu büyük değişim hareketi ve mega projelerle Türkiye'yi daha çok başarılara ulaştırmak için kararlı yürüyüşünü sürdürüyor. AK Parti, siyaset içinde olanlar ve siyasete atılmak isteyenler için bir yuva özelliğinde. AK Parti'ye katılımlar sürerken, Ekrem İmamoğlu'nu cezaevinden çıkarmaktan başka hedefi olmayan Özgür Özel'in CHP'sinden kaçan kaçana.

CHP'den istifa eden isimler, Özgür Özel'i panikletti. Özel, ne yapacağını bilmez bir durumda. Savruluşu sürüyor. PARÇALANIYOR.

Başta Ekrem İmamoğlu ve 15 CHP'li belediye başkanı yolsuzluk- irtikapihaleye fesat karıştırmaktan cezaevinde yargılanacak günleri beklerken, CHP'li belediye başkanlarının yönettiği İzmir'de su sıkıntısı yaşanırken, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den istifa etmesi, Özgür Özel'in rüyalarına girdi.

Ana muhalefet partisi demek, iktidara hazırlanmak demek. CHP bırakın iktidara hazırlanmayı, kaçanlar partisi oldu. Parçalanmaya doğru gidiyor. Çerçioğlu'nun istifa ederken yaptığı açıklama yenilir yutulur değil. "Kamu ahlakından taviz vermeme ilkelerim nedeniyle CHP ile yürüme imkânım yok. CHP içinde yaşadığım sorunlar konusunda defalarca partinin yetkili makamlarında çözüm aramamıza rağmen maalesef bir sonuca ulaşamadım. Yaşanan anti-demokratik uygulamaların yanı sıra hem benim temel prensiplerim olan hem de Aydınlılara ve aileme verdiğim dürüstlük, yasalar çerçevesinde hizmet, kamu ahlakından taviz vermeme ilkeleri nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı yolda yürüme imkânım artık kalmadı. CHP'de şahsım ve ailem hedef alındım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapma imkânı kalmadı."

İşte Özgür Özel'in CHP'si. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, CHP politbürosu tarafından kale alınmıyor. CHP Genel Merkez'den neler istenmiş ki dayanamamış. CHP içinde kulisler çok yoğun. Rahatsız olanlar, kenara itilenler, yolsuzlukları deşifre oldukça çıldıran namuslu CHP üyeleri. CHP'den daha çok kaçan olacak. Evet AK Parti 'değişim', CHP ise 'statüko' partisi oldu bile.

Türkiye için AK Parti ne anlam ifade ediyor? AK Parti'nin iktidara geldiği yıllarda Türkiye olağanüstü bir dönemden geçiyordu. 1999 ve 2001 krizleri ülke ekonomisini derinden vurmuştu. 1990'ların istikrarsız ve kasvetli siyasi havası, yolsuzluklar, faili meçhul cinayetler, kısa süreli hükümetler toplumun siyaset kurumuna yönelik güveninin kaybolmasına yol açmıştı.

Krizin ve kaosun güçlendiği bir tablo vardı. Erdoğan liderliğindeki AK Parti tüm zorlukların üstesinden geldi. AK Parti'yi bugünlere getiren en önemli dinamiklerin başında kendi içerisinde yaşadığı değişim ve dönüşüm oldu. AK Parti'yi başarı ile dönüştüren Başkan Erdoğan, ardından aziz milletin zgüven kazanması çalışmalarına hız verdi. AK Parti, iktidarının ilk günlerinden itibaren kapsamlı bir restorasyon çabasına girişti.

Bürokratik ve askerî vesayeti yürüten müesses nizam, Erdoğan'ın yürüttüğü değişim dinamiklerini engellemek için görünür ve görünmez engeller çıkardı. E-muhtıra verilmesinden AK Parti'ye kapatma davası açılmasına kadar çok sayıda sorunla karşılaşıldı. Buna karşılık Başkan Erdoğan, karşısına çıkarılan tüm engellere rağmen statüko karşısında geri adım atmadı.

Erdoğan ve AK Parti, bütün kırılma anlarında, aziz milletin iradesini önde tutarak, bürokratik ve askerî vesayet girişimlerine direndi. Siyasal mühendislik ve kural dışı hareketlerle mücadele etti. Şimdi AK Parti, 2053 hedefleri doğrultusunda, yeni vizyon çizdi.

SONUÇ: AKPARTİ BÜYÜYOR. CHP SAVRULUYOR. AK PARTİ MİLETE HİZMET YOLUNDA İLERLİYOR. CHP BİRBİRİNİ YİYOR, BİRBİRLERİNİN AYAĞINI KAYDIRIYOR. CHP İNSAN ÖĞÜTME DEĞİRMENİ. ALLAH CHP SEÇMENLERİNE SABIR VERSİN.