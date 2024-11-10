DÜNYA, 21. Yüzyıl'da çok kutuplu bir uluslararası sistemin inşası yolunda ilerlerken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ilmek ilmek ördüğü Türk Devletler Birliği, KÜRESEL GÜÇ pozisyonuna geliyor.

Yeni Dünya Düzeni genel olarak bir tarafta ABDAvrupa, diğer tarafta Çin- Rusya'nın kutup başı olarak inşa edilirken, BİR MİLLET (TÜRKLER) 7 DEVLET, dünyanın yeni gücü olarak dünya sahnesinde yerini alıyor.

Başkan Erdoğan, bir küresel lider. Dünyaya 360 derece bakıyor ve hamleleri kıtaları etkileyecek rüzgârlar estiriyor. Dünyanın geleceğini etkileyecek dokunuşlarda bulunuyor, küresel ve bölgesel hassas sorunlara neşter atıyor.

Kurulmakta olan yeni dünya düzeninde Türkiye etkili bir aktör olduğunu gösteriyor.

Başkan Erdoğan'ın BİR HAFTA İÇİNDEKİ temasları dış politika açısından baş döndürücü.... Asya'dan Avrupa'ya Başkan Erdoğan zirvelerin etkili aktörü.

Yeni Ortadoğu planlarının yoğunlaştığı bir süreçte, hafta başında Irak Başbakanı Sudani ile çok önemli bir görüşmeyi İstanbul'da yaptı. Ardından, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Türk Devletler Birliği Zirvesi'ne katıldıktan hemen sonra Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Avrupa Birliği Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan'ın yıllardır sürdürdüğü baş döndürücü dış politik hamleleri içinde birisi var ki, TÜRKİYE'NİN GRAND PROJESİ. Yeni dünya düzeninde YENİ BİR GÜNEŞ GİBİ DOĞAN TÜRK DEVLETLER BİRLİĞİ KURUMSAL YAPIYA KAVUŞTU. Nihayetinde, TÜRK BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 21'İNCİ

YÜZYILIN ÜÇÜNCÜ EKSENİ (TÜRKİYE, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ve Gözlemci Macaristan) yeni dünyanın merkezlerinden birisi olacak.

ÜÇÜNCÜ EKSEN olacak Birleşik Türk Devletleri, Amerika- Batı ile Çin arasındaki Macaristan'dan Çin Seddi'ne kadar AVRASYA'NIN KALPGAHINI kontrol edecek.

TÜRK DEVLETLER BİRLİĞİ, TEK TÜRK ALFABESİ kararını Bakü'de vermişti. Bişkek'te de TEK TÜRK BAYRAĞI tescillendi. Başkan Erdoğan, Kırgızistan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'nde, devlet ve hükümet başkanlarına hatıra para hediye etti. Hatıra paranın bir yüzünde Türk Devletleri Teşkilatı'nın bayrağı ve ismi ile kuruluş tarihi olan 3 Ekim 2009 ibaresi bulunuyor. Evet.

Türkiye, Türk dünyasının öncüsü ve lokomotif ülkesidir.

Başkan Erdoğan-Türkiye, Türk dünyasının yeni dünya düzeninin güçlü bir kutbu olmasını sağlamanın yol haritasında etkili aktördür.

Bugün yeniden şekillenen 21. Yüzyıl küresel hakimiyet mücadelesinde TDT; Başkan Erdoğan'ın mimarı olduğu "Dünya 5'ten büyüktür" stratejisine uygun olarak, ortak alfabeden başlayarak ekonomik, siyasi, kültürel ve askeri işbirliğini artırıyor.

Türkiye, 87 milyonluk nüfusu, beşeri sermayesi, önemli askeri gücü, sahip olduğu büyük ekonomik potansiyeli ve 600 yüz yıllık devlet tecrübesi, ülkemize topluluk içerisinde başat aktör olma fırsatı sunuyor.

TÜRK DEVLETLER BİRLİĞİ, bugün kurucu ve gözlemci üye ülkeleriyle, 180 milyon nüfus ve 6 milyon kilometrekareyi aşan stratejik coğrafi konumuyla bölgesel bir aktör olma yolunda hızla ilerliyor. Mevcut jeostratejik durum bu yönde gelişmeye uygundur ve Türk devletleri arasındaki ilişkilerin niteliksel olarak yeni bir aşamaya girmesi için en uygun koşullar mevcuttur.

Hazar Denizi, Karadeniz ve Akdeniz'i kapsayan coğrafyadaki güçlü varlığıyla jeostratejinin belirleyici unsuru olan Türk dünyasının, yeni küresel düzenin belirlenmesinde önemli bir role sahip olması 21. Yüzyıl Türk ideolojisinin tarihi misyonudur.

Türk Dünyası Şartı, 2040 HEDEFİ, TDT içinde geniş bir dil modelinin geliştirilmesi, Ortak Sivil Koruma Mekanizması, Türk Yeşil Finans Konseyi, Bişkek'in 2025'te Türk dünyasının dijital başkenti ilan edilmesi gibi stratejik kararlar bırbırını takip ediyor. İNŞALLAH, NATO GİBİ TÜRK DEVLETLER

SAVUNMA BİRLİĞİ'ne adım adım yaklaşılıyor.

BATI İLE DOĞU ARASINDA STRATEJİK KÖPRÜ TÜRKİYE.

21'inci Yüzyıl içindeyiz.

Küresel ekonominin ağırlık merkezinin Batı'dan Doğu'ya doğru kayması hızlandı.

Bu durum, Türkiye'nin içinde bulunduğu TÜRK DEVLETLERİ Avrasya bölgesini küresel ekonominin merkezi haline dönüştürdü.

Türk Devletler Teşkilatı ile sağlanan siyasi birliktelik önemli bir şekilde yol alıyor.

TDT'ye üye ülkelerdeki zenginlik sadece demografik ve jeo-stratejik değerlerle ölçülemez. TDT aynı zamanda uluslararası düzeyde bir aktör olarak halihazırda uluslararası sistemin güç dağılımını okuyabildiği ölçüde ekonomik ve siyasal uzuvlarını geliştiriyor.

Bunun sonucu olarak teşkilat, küresel ve bölgesel barışın tesisinde, kısa vadede mutlak istikrar olmasa da çatışma bölgelerinin barışa ve küresel düzeyde nispi istikrara kavuşmasında etkili olabilecek bir aktör olduğunu uluslararası kamuoyuna göstermeye başladı. Asya'yı Avrupa'ya bağlayan Orta Koridor üzerinde yer alan Türk devletlerinin ulaşım ve iletişim altyapılarının etkin bir şekilde geliştirilmesi, gümrük ve transit prosedürlerinin basitleştirilmesi ve birbirleriyle uyumlaştırılması, bölgenin ticaret ve transit potansiyelinin artmasına katkı sağlayacaktır.

Ekonomi, sanayi ve finans alanındaki işbirliği projelerinin kapsamlı bir şekilde gerçekleştirilmesi, Türk devletleri arasında mal ve hizmet dolaşımının kolaylaşmasını sağlayacağı gibi bölgemizin üretim ve ihracat kabiliyetini de artıracaktır.



SONUÇ: Başkan Erdoğan- Türkiye, ASYA AÇILIMI'nı, Batı'nın tek kutuplu sistemine karşı çok kutuplu dünya düzenini savunan bir sürece hız kazandırdı. 2021'de, Erdoğan'ın mimarisinde toplanan İSTANBUL YASSIADA'da toplanan Türk Devletleri bir TEŞKİLAT kararı alırken 2040 STRATEJİSİ'ni ONAYLADI.

Bişkek Zirvesi'nde, Başkan Erdoğan yaptığı stratejik konuşmalar ve ikili temasları marjında, Türk Devletler Birliği'nin 2040 PROJESİNE HIZ VERİLDİ. Erdoğan'ın Bişkek'te vurguladığı gibi, "21. Yüzyıl Türk yüzyılı olma yönünde ilerliyor. İnşallah 21. Yüzyıl TÜRK DEVLETLERİ YÜZYILI olacaktır" sözleri TÜRK DEVLETLERİ'nin GRAND STRATEJİSİ'NİN DÜNYANIN 3. KÜRESEL GÜCÜNÜ İŞARET ETMEKTEDİR.