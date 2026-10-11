Başkan Erdoğan'ın fon mağdurlarına çözüm getirdiği, devlet kurumlarını hızla harekete geçirerek "Ucu nereye kadar varırsa varsın, hesap sorulacak" anlayışıyla çalışmaların hızlandırıldığı bir süreçte, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in takındığı tutum, sergilediği suçlayıcı siyaset dili ve devreye soktuğu kontrollü gerilim taktikleri, siyasetin üslubunu ve rotasını tartışmalı bir noktaya taşıdı.

Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlal'nin iki bakanı doğrudan hedef alan açıklamalarının ardından tartışmalar büyüdü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın, Yeni Parti milletvekilleri Ümit Özlale, Ali Mahir Başarır ve Cemal Enginyurt hakkında suç duyurusunda bulunduğu ve Özlale hakkında 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtığı ifade edildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da kendisinin ve birinci derece yakınlarının söz konusu finansal kuruluşlarla herhangi bir ticari veya yönetimsel bağının bulunmadığını açıkladı ve iddialara sert tepki gösterdi.

ÖZEL, PROJE FAKİRİ

Özel ve arkadaşları, siyaset üretmekte ve yönetim sorunlarına çözüm geliştirmekte yetersiz kalıyor. Yönetilemeyen belediyeler, parti içi tartışmalar ve siyasi vizyon eksikliği eleştirilerinin, "Bize operasyon çekiliyor" söylemiyle gölgelenmeye çalışıldığı ileri sürülüyor.

Özel'in kışkırtıcı ifadeleri ve ekonomik istikrarı bozabileceği öne sürülen siyasi çıkışları, tartışmaların odağında yer alıyor. Atatürk'ün kurduğu CHP'nin geleceği, Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hedefleri ve Özel'in liderliği etrafındaki tartışmalar da gündemdeki yerini koruyor.

Özellikle son bir aydır İmamoğlu hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet iddiaları kapsamında devam eden davalar ve mahkemedeki itiraflar, siyasi tartışmaların önemli başlıkları arasında yer alıyor. Bu süreçte ortaya atılan karşılıklı suçlamalar, kamuoyunun gündemini meşgul ediyor. Özel'in, Başkan Erdoğan'a, bakanlara ve AK Parti'ye yönelik açıklamaları da siyasi polemiklerin dozunu artırıyor.

Bir siyasi liderin gücü, vizyonundan ve milletine sunduğu projelerden gelir. Özel'e yöneltilen temel eleştirilerden biri de ülkenin geleceğine ilişkin somut ve kapsamlı bir siyasi program ortaya koyamadığıdır.

Saldırganlık ve kontrolsüz öfke olarak nitelendirilen siyasi söylemin arkasındaki hedefler de tartışma konusu oluyor. Özel'in siyasi hırslarının, kendi liderliğini de tartışmalı hâle getirmesi kaçınılmaz. İftira ve kontrollü gerilim üzerine kurulan bir siyasi stratejinin uzun vadede başarı sağlayıp sağlayamayacağı ise kamuoyunun değerlendirmesine açıktır. NOKTA...