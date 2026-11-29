2027 Yılı Bütçesi, 27 trilyon 276 milyar TL harcama büyüklüğü ve yüzde 21 enflasyon hedefiyle hazırlanmıştı. 27 Kasım 2026 Cuma gecesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçerek Genel Kurul aşamasına geldi. Rakamlar bazen soğuk görünür ama her bütçe aslında bir ülkenin yarınlara dair kurduğu hayalin, verdiği sözün ve omuzladığı sorumluluğun özetidir. Satır aralarına baktığımızda, küresel belirsizliklerin gölgesinde bile yönünü üretime, emeklisine, esnafına, bilime ve insana dönmeye çalışan bir irade görüyoruz. Çarşının, pazarın bel kemiği olan esnaf ve sanatkârımıza nefes aldıracak 33 milyar liralık ek finansman desteği, "üretenin yanındayız" demenin en somut hâli. 2027 bütçesinde emekli aylıklarının millî gelir içindeki payı yüzde 6,1'den yüzde 6,5'e yükseltilerek emekli maaşlarındaki artış ve iyileştirmeler için yaklaşık 1,5 trilyon ilave kaynak alanı oluşturuldu.

2027'NİN GENEL DAĞILIMI

SAĞLIK Harcamaları: 4,5 trilyon TL, Eğitim Harcamaları: 3,7 trilyon TL, Savunma ve Güvenlik (Toplam): 3 trilyon 454 milyar TL, Sosyal Harcamalar: 3,4 trilyon TL, Yatırımlar: 2,85 trilyon TL, Tarım Destekleri: 1,3 trilyon TL, Deprem Harcamaları: 769 milyar TL, Reel Sektör Destekleri: 658 milyar TL.

2027 bütçesinde doğrudan savunma ve güvenlik birimleri için 3 trilyon 454 milyar TL kaynak ayrıldı. Millî Savunma Bakanlığı bütçesindeki silah, mühimmat ve sistem alım ödenekleri yüzde 229 artırıldı. 2027 yılında yerlilik oranı yüzde 84'e çıkarılacak. Savunma ve Havacılık İhracatı hedefi: 11,5 milyar dolar. Savunma Sanayii Sektör Toplam Cirosu: 28 milyar dolar hedefleniyor. Sektörel İstihdam: 138 bine yükselecek. Türkiye genelinde savunma sanayiinde yürütülen aktif proje sayısı 1.500. Toplam proje hacmi 150 milyar doları aştı. 2027 yılına girerken hem büyük platformların seri üretimi hem de derin teknoloji yatırımları ön plana çıkıyor. Çok katmanlı hava savunma mimarisi Çelik Kubbe kapsamındaki entegrasyon çalışmaları hızlanıyor. Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi SİPER'in yeni versiyonlarının seri üretimine 2027 yılında başlanacak.



UÇAK GEMİSİ YAPILIYOR

MİLLÎ Muharip Uçak KAAN ile jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET projelerindeki geliştirme, test ve seri üretim altyapısı yatırımları kesintisiz sürdürülecek. Türkiye'nin savunma sanayii ve denizcilik tarihi açısından 2027 yılının JEOPOLİTİK BOMBASI, inşası İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda süren Millî Uçak Gemisi (MUGEM)'in 27 EYLÜL 2027 tarihinde denize indirilmesi hedefidir. Türk Deniz Kuvvetleri'nin mevcut en büyük gemisi olan TCG Anadolu'nun iki katından daha büyük bir deplasmana sahip olacak MUGEM, Türkiye'yi kendi uçak gemisini tasarlayıp inşa edebilen sayılı ülkeler arasına taşıyacak.Türkiye sadece kendi kıyılarını ve yakın denizlerini koruyan bir ülke olmaktan çıkıp okyanus aşırı bölgelerde varlık gösterebilecek. Kriz bölgelerine hızlı müdahale ve insani yardım ulaştırma kapasitesi artacak. Evet Türkiye Yüzyılı ilmek ilmek örülüyor...