YENİ dünya düzeni için 22-24 EKİM tarihi yansımalara sahne olacak.

Tataristan'ın başkenti Kazan'da dünya siyasetini çok etkileyecek BRICS RÜZGARI ESECEK. Bilindiği gibi her yüzyılda bir YENİ DÜNYA DÜZENİ kuruluyor. 21'inci Yüzyıl Dünya Düzeni İnşası 2015'lerde başladı. 2040'lara kadar tamamlanacak. Bir tarafta Amerika-Batı bir kutup, diğer tarafta Çin, Rusya bir kutup başı. Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın kurucuları arasında yer aldığı BRICS, son yıllarda Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de üyelikleriyle genişledi. Rusya, 2024'te BRICS'e dönem başkanlığı yaparken, birliğin en önemli etkinliği ve bu yıl 16'ncısı yapılacak BRICS Liderler Zirvesi de 22-24 Ekim'de Kazan'da gerçekleşecek.

Başta Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan olmak üzere zirvede 24 ülkenin DEVLET BAŞKANI yer alacak.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, 23 Ekim'de Kazan'da BRICS Zirvesi marjında yüz yüze görüşecek. İki lider 7 Ekim'de, telefonla görüşmüştü.

Bu görüşmede, bölgesel ve küresel konular ele alınmıştı.

18 Ekim'de de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İstanbul'da düzenlenen 3+3 Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu'nun toplantısı kapsamında ayrıca baş başa konuştu. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Kazan'da birliğin genişlemesi de gündemde olacak. Rusya Devlet Başkanı Putin, 12 Eylül'de yaptığı açıklamada, BRICS'e 34 ülkenin "çeşitli şekillerde" dahil olmak istediğini söylemişti.

Putin, zirve öncesi BRICS ülkelerinden gelen gazetecilere Moskova'da yaptığı açıklamada "Kapılar açık, kimseyi engellemiyoruz" dedi.

Üyelik niyeti ifade eden ülkeler arasında Türkiye, Azerbaycan, Malezya, Tayland, Endonezya, Bangladeş ve Nijerya da var.

Yorumcular, Putin'in BRICS ile Batı'ya karşı güçlü bir denge unsuru oluşturmaya çalıştığını söylüyor. İlk zirvesini 2009'da toplayan grubun adı, ilk beş üyesi olan Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın İngilizce isimlerinin baş harflerinden oluşuyor.

2024 başında Mısır, Etiyopya, Birleşik Arap Emirlikleri ve İran da gruba üye oldu. Putin'in dış politika danışmanı Yuri Uşakov, Eylül ayı başındaki açıklamasında, Türkiye'nin BRICS'e üyelik için başvuru yaptığını söylemişti. Rus haber ajansı RIA Novosti "Türkiye tam üyelik için başvurdu. Bunu değerlendirilecek" diye yazdı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 3 Eylül'de yaptığı bir açıklamada konuyla ilgili bir soruyu şöyle yanıtlamıştı: "BRICS'e üye olmak istediğimizi zaten Sayın Cumhurbaşkanı'mız çeşitli defalarca ifade etti. Bu konudaki talebimiz açıktır, bu süreç işlemektedir. Ama bununla ilgili somut bir gelişme yoktur." Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da 19 Eylül'de katıldığı bir yayında, Türkiye'nin BRICS üyeliğine ilgisi olduğunu teyit etti. Fidan, "(BRICS üyeliği) Avrupa Birliği ile bizim ekonomik entegrasyonumuz üyelikle taçlansaydı, belki biz birçok konuda bu türden bir arayış içerisinde olmayacaktık" diye konuştu. Fidan, Haziran ayında Rusya'da BRICS Dışişleri Bakanları toplantısı sırasında yapılan BRICS+ Oturumu'na katılmış, orada da Türkiye'nin örgütle yakınlaşmasında Avrupa Birliği'nin olumsuz politikalarına atıf yapmıştı.

BRICS ülkeleri arasında Çin ve Rusya gibi büyük dünya güçleri, ya da Brezilya ve Güney Afrika gibi kendi kıtalarındaki büyük güçler var. Genişleyen grubun bünyesindeki ülkelerin toplam nüfusu 3.5 milyar.

Bir başka deyişle dünya nüfusunun yüzde 45'i. BRICS ülkelerinin ekonomilerinin toplam büyüklüğü 28.5 trilyon dolar. Bu da dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 28'ine tekabül ediyor. BRICS ülkeleri aynı zamanda dünyada ham petrolün yüzde 44'ünü üretiyor. BRICS grubu, kalkınmakta olan ülkelerin "daha büyük bir ağırlığa ve temsile" sahip olması çağrısı yapıyor. Brezilya ve Rusya'dan önde gelen siyasetçiler, "BRICS para birimi" oluşturup, dolar hakimiyetine son vermeyi önerdi. Batı'nın stratejik beyin kurumları, "BRICS gelecekte uluslararası ticaret ödemelerini yapmak için ortak bir para birimi ya da uluslararası ticaret için bir kripto para oluşturursa AMERİKA'NIN DOLAR İMPARATORLUĞU SARSILIR" yorumunda bulunuyorlar.

SONUÇ: Yeni Dünya Düzeni ÇOK KUTUPLU şekilde gelişirken, dünyadaki birçok ülke için BRICS üyeliği daha cazip hale geldi. KÜRESEL İLGİ nedeniyle birliğin yeni üyelerle genişlemesinin adımları Kazan'daki zirvenin ana gündem maddelerinden birisi olacak. Türkiye'nin de ilgi gösterdiği BRICS'in genişleme süreci Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile Putin'i başbaşa görüşmesi sonrası YENİ BİR EVRE KAZANACAK. BATI İLE DOĞU ARASINDA TÜRKİYE KİLİT ÜLKE. 21'İNCİ YÜZYILIN YILDIZ ÜLKESİ OLMA ŞANSINI BAŞKAN ERDOĞAN LİDERLİĞİNDE TÜRKİYE İLMEK İLMEK ÖRÜYOR.