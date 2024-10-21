CUMHURBAŞKANIMIZ Tayyip Erdoğan ve Almanya Şansölyesi Scholz İstanbul'da çok önemli bir görüşme yaptılar. Son olarak 23 Eylül'de Nev York'ta, Türkevi'nde görüşmüşlerdi.

Bir ay içinde ikinci kez İstanbul'da çok detaylı dosyaları ele aldılar. G7 ülkeleri arasında Türkiye ile en çok üst düzey temas Türkiye'yle Almanya arasında yapıldı. Başkan Erdoğan-Türkiye için en önemli iki dosya, Almanya'nın Türkiye'ye 40 adet Eurofighter Thyphoon uçaklar satışına izin vermesi, ikincisi Türk vatandaşlarının Schengen Vizesi sıkıntısının çözülmesiydi.

Başkan Erdoğan kararlıydı, çok bastırdı. Baş başa görüşmeden sonra önemli açıklamayı yaptı: "Şansölye Scholz'la üzerinde durduğumuz önemli konu başlıklarından biri de savunma sanayii alanındaki iş birliğimizdi. Savunma sanayii ürünlerinin tedariki bağlamında geçmişte yaşanan bazı sıkıntıları artık geride bırakarak işbirliğimizi geliştirmeyi arzu ediyoruz. Bu konuda değerli dostum Scholz'un gayretlerini takdirle karşılıyorum." Orta Doğu'daki değişen dengeler, Rusya-Ukrayna savaşının şiddetlenmesiyle Almanya'nın da giderek risk haritasına dahil olması ortaya çıkmıştı. Türkiye ile Almanya'nın SICAK YENİ DÖNEM kararları, sadece Eurofighter değil, Donanmanın ihtiyacı olan bazı askeri malzemeler teminini geçerli hale getirecek. DW, Almanya'nın yurt dışına 30 farklı dilde radyo, televizyon ve internet üzerinden yayın yapan medya kuruluşudur. Almanya Başbakanı Scholz, İstanbul'a gelirken Deutsche Welle (kısaca DW), Almanya'nın Sesi dikkati çeken bir analız yayınladı: Gözler Scholz'un İstanbul'da Erdoğan ile yapacağı görüşmeye çevrildi. Olaf Scholz ve Cumhurbaşkanı Erdoğan diyaloğu sürdürmeye önem veriyor.

Ukrayna savaşı ve Ortadoğu'da tırmanan gerilimlerin ele alınacağı tahmin edilen görüşmede, göç ve silah ihracatının öne çıkması bekleniyor.

Uygulamalı Türkiye Araştırmaları Merkezi (CATS) uzmanlarından Jens Bastian, Almanya-Türkiye ilişkilerinin sadece hükümetler arası siyasi ilişkiler düzeyinde değerlendirilemeyeceğine işaret ediyor. DW'ye konuşan Bastian, hem Almanya'daki Türk toplumunun hem de iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin Almanya ile Türkiye arasındaki bağlar açısından büyük önem taşıdığına, kardeş kentler sayesinde yerel yönetimler arasında da yoğun ilişkiler bulunduğuna dikkati çekiyor." Berlin merkezli Uygulamalı Türkiye Araştırmaları Merkezi (CATS) Müdürü Hürcan Aslı Aksoy Türkiye ve Almanya'nın pek çok alanda ortak çıkarları bulunduğunu belirtiyor.

''Nihayetinde her iki tarafın, siyasi, ekonomik ve aynı zamanda toplumlar arası ilişkiler bakımından birbirlerine ihtiyacı var" görüşünü aktarıyor.

Scholz ile Erdoğan'ın, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşın sona erdirilmesi konusunda son haftalarda perde arkasında yürütülen görüşmeleri de ele almaları bekleniyor. Alman hükümetine göre Türkiye, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona erdirilmesine katkı sunabilir. Bu temas grubunun savaşın sona erdirilmesini sağlayacak yol haritasının belirlenmesine katkı sunması bekleniyor.



SONUÇ: Almanya'da Merkel'in siyaseti bırakmasından sonra Fransa Cumhurbaşkanı Avrupa lideri olmaya soyunmuştu. Fransa'da son yapılan seçimlerde umduğunu bulamaması, Ortadoğu krizinde Fransa'nın etkili olamaması nedeniyle racon kaybeden Macron gözden düştü. Bu gelişmeleri iyi okuyan Almanya Başbakanı Scholz, Avrupa lideri olma manevralarına başladı.

Almanya Başbakanı, NATO'nun en güçlü ordusuyla ve bölgesel güç konumuyla yükselen Türkiye'yi yanına alma, Başkan Erdoğan'la yakın ilişkiler kurma stratejisi ile Avrupa lideri olabileceğine yöneldiğini gösterdi. Çünkü, Avrasya'nın kalpgahında Türkiye'nin içinde olmadığı oyun tutmaz. Başkan Erdoğan, Türkiye'yi yanına alan kazanır. Türkiye, dostlarına müşfik, düşmanlarına kahredici büyük devlettir. Nokta.