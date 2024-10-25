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BÜLENT ERANDAÇ

BÜLENT ERANDAÇ

Tarihi 25 Ekim 2024

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Türkiye karanlık oyunları bozuyor

GÖZ BEBEĞİMİZ, savunma sanayimizin kalbi Ankara Kahramankazan'daki TUSAŞ'a ABD ve Avrupa'nın kıralık kuklaları ALÇAKÇA saldırdı. TUSAŞ Makine Mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ kalite kontrolcü Cengiz Coşkun, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz ve güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan ile taksi şoförü Murat Arslan, kanlı terör örgütünün alçak saldırısında şehit oldu.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Bu PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı her seferinde veriyoruz, fakat bunlar bir türlü akıllanmıyorlar. Her zaman söylediğimi tekrar ediyorum, en son terörist ortadan kaldırılıncaya kadar bunların peşini bırakmayacağız ve bu yapılanların acılarını misliyle çıkaracağız! Bunu herkes görecek hiç merak etmeyin" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Tataristan'ın başkenti KAZAN'da BRICS ZİRVESİ'NE gittiği gün TUSAŞ'a alçakça saldırdılar. Başkan Erdoğan, "Milletimiz bilsin ki Türkiye'ye uzanan kirli eller mutlaka kırılacaktır.
Her türlü terör tehdidiyle ve destekçileriyle mücadelemiz azimle, kararlılıkla ve çok boyutlu bir şekilde devam edecektir" açıklamasını yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "İçeride ve dışarıda, tüm terör unsurlarıyla ve onları besleyen güçlerle mücadelemizi azimle sürdüreceğiz" ifadesini kullandı. MHP lideri Devlet Bahçeli terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrıda dile getirdiği ABD'yi devre dışı bırakma hamlesi ve Türkiye'nin zirvede Batı ile Doğu arasında kurmaya çalıştığı "denge politikasını" vurgulaması üzerine ALÇAKÇA terör saldırısı meydana geldi.
Bahçeli'nın tabuyu yıkarak, İÇ CEPHE'NİN SAĞLAM TUTULMASI yolunda, "Kürt kardeşlerimizle güçlü bağ oluşturma" açıklaması, Derin ABD'yi ve aparatı KANDİL'İ telaşlandırdı.
SONUÇ: Derin Amerikasiyonist Netanyahu, Ortadoğu haritalarını değiştirme peşinde.
Yakın coğrafyamızda ABD, İngiltere, Fransa, Almanya'nın ne yapmak istediği KİRLİ PLANLARI net olarak ortada. ÇÜNKÜ TÜRKİYE KİLİT ÜLKE. Başkan Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye küresel GÜÇLERİN kirli oyunlarını bozuyor.
TUSAŞ'a TERÖR saldırısı yapılırken, küresel odakların GİZLİ SERVİSLERİNİ HİÇ AKLIMIZDAN ÇIKARMAYALIM.

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