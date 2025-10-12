Türkiye 8 Ekim 2025'te bir tarih yazdı. Başkan Erdoğan'ın ilmek ilmek ördüğü diplomasi ile Gazze'de ateşkes sağlandı. Erdoğan, bu konudaki ilk konuşmasında "Mısır'dan gelen müjdeli haberlerden duyduğum sevinci ifade etmek isterim.

Uzun bir süredir Gazze'de akan kanın durması ve ateşkesin tesisi için yoğun çaba içinde olduk. Biz, anlaşmanın mutabık kalınan maddelerinin harfiyen uygulanmasını titizlikle takip edeceğiz.



Anlaşmanın sahadaki uygulamalarını takip edecek GÖREV GÜCÜNDE TÜRKİYE olarak, inşallah biz de yer alacağız" ifadelerini kullandı.

Evet şimdi tarihi bir gezintiye çıkalım. Türk askeri, 1917 yılında, Gazze'de, İngilizleri iki kez yok etmişti.

İngilizlere karşı, Birinci ve İkinci Gazze muharebelerini kazanmamıza karşılık, Üçüncü Gazze Muharebesi'ni kaybettik. 6-7 Kasım 1917 gecesi Gazze'den çekildik. ARADAN 108 YIL GEÇTİKTEN SONRA, Başkan Erdoğan liderliğinde TÜRKİYE YENİDEN GAZZE'YE DÖNÜYOR.



ORDU GÖREVE HAZIR

Başkan-Başkonutan Tayyip Erdoğan'ın, "Hedef Gazze" açıklamasından bir gün sonra, Kahraman Türk Ordusu, "Gazze'de göreve hazırız" dedi. Kahraman Türk Ordusu'nun 'uluslararası görevlerde bulunduğu ve barışın tesisi ve korunmasında tecrübe sahibi olduğu' belirtilelerek "TSK, kendisine tevdi edilecek her türlü göreve hazırdır.

Askeri unsurlar da görev gücü içinde yer alabilecek" denildi.

Gazze Görev Gücü'nün, ateşkesin kontrolü, İnsani yardım, cenazelerin bulunması ve toplanmasındaki çalışmaları yürüteceği belirtilirken, Türkiye'den ilk etapta AFAD, Kızılay gibi sivil unsurların da görev gücü içinde yer alacağı belirtildi. Askeri unsurların görev gücü içerisinde yer alması için de TBMM'den onay çıkartılacağı vurgulandı.



KUDÜS HAYALİMİZ VAR

Kutsallığın başkenti olan ve adını bu kutsallığından alan Kudüs, miracın ilk basamağı, semalara yükselişin, ilk durağıdır. Peygamberlerin toplandığı bir mekân; ilk kıblemizin, ikinci mescidimizin ve üçüncü haremimizin bulunduğu müstesna bir şehirdir Kudüs. Kudüs'te Osmanlı hâkimiyeti 1516 yılında başladı ve 501 yıl sonra 1917'de son buldu. Birinci Dünya Savaşı sırasında da Filistin ve çevresi Osmanlı idaresindeydi...

İngiltere savaşın sonunda, 1918'de bölgeyi işgal etti. 25 Nisan 1920'de alınan Milletler Cemiyeti kararıyla, İngiltere'ye, bölgenin manda idaresi için yetki verildi. İngilizler ve Ulusal Yahudi Konseyi, tarihi Filistin toprakları üzerinde 14 Mayıs 1948'de İsrail Devleti'nin kurulduğunu ilan etti.



SONUÇ: KADİM TOPRAKLARDA YENİDEN TÜRKİYE'NİN BARIŞ BAYRAĞI DALGALANACAK.

Türkiye, Gazze Görev Gücü'nde ve Gazze'nin yeniden imarında aktif olarak yer alacak. Gazze'nin geleceği, huzuru, güvenliği ve imarı açısından Türkiye'nin varlığı çok önemli.