Fenerbahçeli Asensıo’nun fırtınası Ada’yı da salladı

Geçtiğimiz yaz Paris Saint-Germain'den 7.5 milyon euro bonservisle Fenerbahçe'ye katılan Marco Asensio, Sarı-Lacivertli formayla adeta şov yapıyor. İspanyol yıldızın performansı yalnızca Türkiye'de değil, İngiltere'de de gündem oldu. 30 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye gelmeden Aston Villa'da kiralık oynadı. Bonservisini almayan İngiliz ekibinde Teknik Direktör Unai Emery'nin, bu karardan dolayı büyük pişmanlık duyduğu öne sürüldü. İspanyol teknik adam, yönetime "Çok dikkatsizce davrandık. Transfer bitmeliydi" dedi.

İNGİLİZLER'DEN FLAŞ İDDİA!

Bu sözler İngiliz basınında gündeme geldi... İspanyol yıldız, Trendyol Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 10 gol ve 8 asistlik performans sergileyerek takımının hücum gücüne büyük katkı sağladı. Asensio ayrıca, Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giydiği 2 maçta da gol sevinci yaşadı. Tüm kulvarlarda toplam 29 maça çıkan deneyimli oyuncu, 12 gol gol atıp 9 asist yaptı.

EDSON ALVAREZ KRİZİ

Şu zamana kadar sakatlığı nedeniyle 13 maç kaçıran Alvarez için ameliyat yolu göründüğü iddia edildi. Sağlık heyeti detaylı kontrollerini sürdürürken, eğer ameliyat kararı alınırsa yıldız oyuncunun sezonu tamamen kapatması bekleniyor. Trabzonspor maçı kafilesine de dahil edilmeyen Meksikalı yıldızdan gelen haberler moralleri bozdu.

ALAETTİN'E YAKIN TAKİP

Bu sezon Türkiye Kupası maçlarında kısa süreler bulan Alaettin Ekici'nin gelişimi Domenico Tedesco tarafından takip ediliyor. 17 yaşındaki futbolcu, önümüzdeki yıl rotasyona girebilir... Alaettin Ekici, Fenerbahçe U19 takımının çok önemli bir parçası... 17 yaşındaki futbolcunun asıl yeri sol kanat ancak hücumun her bölgesinde görev yapabiliyor. Genç futbolcu hocası Tedesco'nun gözüne girmek için çok iyi çalışıyor.

TEDESCO İLE YENİDEN DOĞDU

Fenerbahçe'de orta saha denildiğinde akla artık bir isim geliyor: İsmail Yüksek. Milli futbolcu, İsmail Yüksek, Tedesco yönetiminde adeta yeniden doğdu... Geçmişte Jose Mourinho döneminde satılacaklar listesinde yer alan 27 yaşındaki yıldız, şimdi sahada kritik bir oyuncu olarak kulübün bel kemiği haline geldi. İsmail, bu sezon toplam 33 resmi maçta forma giydi ve orta sahadaki liderliğiyle göz doldurdu. Yüksek'in 2 gol ve 2 asistlik katkısı, sadece istatistik değil; takımın temposunu ve oyun ritmini belirlemedeki rolünü de ortaya koyuyor.