Okan Buruk zorlu Juventus sınavı öncesi iddialı mesajlar verdi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Juventus maçı öncesinde basın mensuplarının karşısına çıktı. İddialı ifadeler kullanan tecrübeli hoca, "Uzun zamandır hayalini kurduğumuz bir maç. Sezona başlarken hedefimiz ilk 8'e girerek üst tura çıkmaktı. Ancak bunu son 24'ün içinde olup play-off'la başarmaya çalışacağız. Hayalimize gitmek için önemli bir fırsat" dedi.

İYİ SAVUNMA YAPMALIYIZ

Juventus ile benzer özellikleri olduğunu vurgulayan Buruk, "İki takım da rakiplerinin kendi oyununu oynamasına izin vermiyor. Juventus, önde baskıları iyi yapıyor. Bizim de iç sahadaki oyunumuz ortada. İki maçı da düşünerek bir denge içinde oynamamız gerek.Rakibimizin de gücünü bilerek en iyi savunmayı yapmamız gerek. Bazen iyi savunmalar Şampiyonlar Ligi'nde maç kazandırıyor. Beraber savunup beraber hücum yaparsak galibiyet alma şansımız var. Karşımızda çok iyi bir takım var." ifadelerini kullandı. Buruk son olarak, "Bu tür maçlar için Lemina profilindeki oyuncu çok önemli. Fiziksel olarak savunma direncini gösterecek bir oyuncu. Lemina oynasaydı bizim için olumlu olurdu" diye konuştu.