Fenerbahçe'den 3 spor dalında üstün performans: 22 maç 22 galibiyet

Türk spor tarihinde eşine az rastlanır bir tablo... Sarı-Lacivertliler, son 13 günde oynadığı 22 maçın tamamını kazanarak adeta güç gösterisi yaptı. Üstelik bu başarı tek bir branşta değil; 3 ana branşta, 6 farklı takım organizasyonunda geldi. Bu tablo, Fenerbahçe'nin neden "dünya kulübü" olarak anıldığının en somut kanıtı oldu. Fenerbahçe, hem erkek hem kadın futbol organizasyonlarında hata yapmadı.

Erkek futbolda: 4 maç, 4 galibiyet. Kadın futbolda: 2 maç, 2 galibiyet. Toplamda futbolda 6'da 6'lık performans, kulübün saha içindeki istikrarını bir kez daha gözler önüne serdi. Basketbol şubesi de kusursuzdu. Erkek basketbol: 4 maç, 4 galibiyet. Kadın basketbol: 3 maç, 3 galibiyet. Toplam 7'de 7'lik seri, Fenerbahçe'nin Avrupa hedefleri doğrultusunda ne kadar güçlü bir yapı kurduğunu gösterdi. Voleybol takımları da başarı zincirinin önemli halkası oldu. Erkek voleybol: 5 maç, 5 galibiyet. Kadın voleybol: 4 maç, 4 galibiyet. Toplamda 9'da 9'luk voleybol performansı, altyapıdan profesyonel organizasyona kadar sistemli yapılanmanın ürünü olarak öne çıktı.