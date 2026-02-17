Fenerbahçe'den 3 spor dalında üstün performans: 22 maç 22 galibiyet
Son 13 günde 22 maç, 22 galibiyet! Futbol, basketbol ve voleybolda kusursuz performans sergileyen Fenerbahçe, kadın ve erkek takımlarıyla “dünya kulübü” vizyonunu sahaya taşıdı.
Türk spor tarihinde eşine az rastlanır bir tablo... Sarı-Lacivertliler, son 13 günde oynadığı 22 maçın tamamını kazanarak adeta güç gösterisi yaptı. Üstelik bu başarı tek bir branşta değil; 3 ana branşta, 6 farklı takım organizasyonunda geldi. Bu tablo, Fenerbahçe'nin neden "dünya kulübü" olarak anıldığının en somut kanıtı oldu. Fenerbahçe, hem erkek hem kadın futbol organizasyonlarında hata yapmadı.
Erkek futbolda: 4 maç, 4 galibiyet. Kadın futbolda: 2 maç, 2 galibiyet. Toplamda futbolda 6'da 6'lık performans, kulübün saha içindeki istikrarını bir kez daha gözler önüne serdi. Basketbol şubesi de kusursuzdu. Erkek basketbol: 4 maç, 4 galibiyet. Kadın basketbol: 3 maç, 3 galibiyet. Toplam 7'de 7'lik seri, Fenerbahçe'nin Avrupa hedefleri doğrultusunda ne kadar güçlü bir yapı kurduğunu gösterdi. Voleybol takımları da başarı zincirinin önemli halkası oldu. Erkek voleybol: 5 maç, 5 galibiyet. Kadın voleybol: 4 maç, 4 galibiyet. Toplamda 9'da 9'luk voleybol performansı, altyapıdan profesyonel organizasyona kadar sistemli yapılanmanın ürünü olarak öne çıktı.