Cimbom’dan İtalyanlara iç sahada 62 yıllık meydan okuma

Galatasaray'ın taraftarı önünde İtalyan takımlarına karşı müthiş serisi dikkat çekiyor. Son olarak 23 Ocak 1963 tarihinde oynanan iç sahada Milan'a 3-1 yenilen Cimbom, sonrasında İtalya ekiplerini konuk ettiği 12 maçta 8 galibiyet ve 4 beraberlik yaşadı. Sarı-kırmızılılar, sahasında İtalya takımlarına karşı çıktığı maçlarda 20 kez rakip fileleri havalandırırken, 12 golü kalesinde gördü.

