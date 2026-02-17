PODCAST CANLI YAYIN

Cimbom’dan İtalyanlara iç sahada 62 yıllık meydan okuma

Son olarak 1963’te evinde Milan’a yenilen Aslan, sonrasında İtalya ekiplerini konuk ettiği 12 maçta hiç yenilgi yüzü görmedi

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Cimbom’dan İtalyanlara iç sahada 62 yıllık meydan okuma

Galatasaray'ın taraftarı önünde İtalyan takımlarına karşı müthiş serisi dikkat çekiyor. Son olarak 23 Ocak 1963 tarihinde oynanan iç sahada Milan'a 3-1 yenilen Cimbom, sonrasında İtalya ekiplerini konuk ettiği 12 maçta 8 galibiyet ve 4 beraberlik yaşadı. Sarı-kırmızılılar, sahasında İtalya takımlarına karşı çıktığı maçlarda 20 kez rakip fileleri havalandırırken, 12 golü kalesinde gördü.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler