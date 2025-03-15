Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Bugün ani gelişen olaylar karşısında seyahat planları gerçekleştirebilirsiniz.

Bu seyahat size iyi gelecek. Yeni sosyal çevre ve dostlar edineceksiniz.

BOĞA

Heyecanınız uzaklarda olan dostlarınızla kavuşmanız.

Oysa ki partneriniz bir hayli sabırsız.

Ona sakin bir tavırla aksilikleri izah edebilirsiniz.

İKİZLER

Bugün çok fazla harcama yapacağa benziyorsunuz.

Harcama konusunda dikkatli olun yarın zor bir durumda kalmamak için.

YENGEÇ

Birilerine var gücünüzle yardım etmek çabası içine girmiş durumdasınız.

Ağzınızdan çıkan her sözü yerine getiriyorsunuz.

ASLAN

Bugünlerde iş konusunda stres yapmadığınıza emin olmanız gerekmekte. Ancak dahi ve kıvrak zekanızla tüm bu sorunları aşacaksınız.

BAŞAK

Aşk konusunda vermiş olduğunuz sözleri yerine getirmek için var gücünüzle çabalıyorsunuz.

Resmi işlerinizdeki anlamsız kararlar bir anda değişim olabilir.

TERAZİ

Sevdiğiniz kişi ile ufak gezi planları size iyi gelecek. Uzun zamandır bunu hayal ediyorsunuz.

Arzu ve isteklerinizi sıralamanın tam zamanı.

AKREP

Aşk konusunda kendinizi iyi hissedeceğiniz gelişmeler yaşanabilir ancak karşı tarafın çabasına eşit derecede cevap verdiğinizden emin olun.

YAY

Dürüst tavırlarınız taktir edilmekte.

Ancak kendinizden çok fazla ödün veriyorsunuz.

Baş bölgenizi soğuktan korumalısın.

OĞLAK

Kendinizi iyi hissettirecek gelişmeler yaşayabilirsiniz. Aşk konusunda şanslı olabilir ancak maddi konularda istediklerinizi tam olarak edinemeyebilirsiniz.

KOVA

Son zamanlarda bazı konularda bugün olağanüstü ince eleyip sık döküyorsunuz.

Gerçek dışı bilgi almaktan korkuyorsunuz.

BALIK

Yakın bir dostunuzdan mali destek almanız moralinizi daha fazla yükseltecek.

Bu kadar panik yapmanız anlamsız.