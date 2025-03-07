Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

İş konusunda maddiyatta güvence arayıp risk almaktan kaçınabilirsiniz. Bu da sizi hayallerinizden geri tutabilir.

BOĞA

Yeni iş bağlantıları kurmak ve fikir alışverişinde bulunmak için uygun bir gündesiniz. Niyetlerinizi eyleme dönüştürmeye başlayabilirsiniz.

İKİZLER

Bugünlerde alacağınız kararların ömrü uzun vadeli olabilir. Zamanı iyi geçirirken bilgi edinmeyi de sevebilir ve keyifli bir hale getirebilirsiniz.

YENGEÇ

İş hususunda da büyük düşünmeyi alışkanlık haline getirebilirsiniz.

Zaman içerisinde edinimleriniz size oldukça fayda sağlayabilir.

ASLAN

Aşk hayatınızda verimsiz hissedebileceğiniz bir dönemdesiniz.

Akşam saatlerinde dostlarınızla vakit geçirip dikkat odağınızı keyifli şeylere vermeyi tercih edebilirsiniz.

BAŞAK

Hayallerinize ulaşmak için daha çok risk almayı göze alabilmelisiniz.

Zamanınızı verimli değerlendirebilir, günü öğrenerek geçirebilirsiniz.

TERAZİ

Odağınıza yapabilirliklerinizi alarak kaliteli ve keyifli bir gün geçirebilirsiniz.

Yardım almayı kabul etmek işlerinizin verimli olmasını sağlayacaktır.

AKREP

Duygusal konularda hassasiyetinizin arttığı bir sürece girebilirsiniz.

Partnerinize karşı alınganlık göstermediğinizden emin olmalısınız.

YAY

Bugünlerde aşk hayatınızdaki fırsatları değerlendirmek isteyebilirsiniz.

İş konusunda anlaşıldığınızı görmek ve üstlerinizle iyi geçinmek size kendinizi iyi hissettirebilir.

OĞLAK

Partnerinize yardımcı olamadığınızı ya da katkı sağlayamadığınızı hissediyor olabilirsiniz.

Bu dönemde bazı diğer konularda da suçluluk hissediyor olabilirsiniz.

KOVA

Kendinizi ve limitlerinizi zorladığınız ancak bu sayede geliştiğiniz bir süreç içerisinde olabilirsiniz, kendinizi fark etmelisiniz.

BALIK

İş konusunda yenilikler başlatmak sizin için faydalı olabilir hatta bu yenilikleri başlatırken destek almaktan da çekinmeyin.