Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Zamanınızı iyi geçirmek için konforlu alanınızı sağlayabilirsiniz.

Keyfinizi yerine getirecek gelişmelerle daha ileriye gitmeye cesaret edebileceksiniz.

BOĞA

Olaylara özgürlükçü bir bakış açınız olduğu için işinize müdahale edilmesinden çok haz etmeyebilirsiniz.

İKİZLER

Bugünlerde beklediğiniz taleplerinizin karşılandığından emin olamadığınızda demoralize olmanız kaçınılmaz olabilir.

YENGEÇ

Bugünlerde aşk hayatınızda atacağınız adımlar konusunda dikkatli olmalısınız.

Fevri davranmanız partnerinizi kırmanıza sebebiyet verebilirsiniz.

ASLAN

Size fikir veren kişileri terslemediğinizden emin olun. Ayrıca aşk konusunda kendinizden beklediğinizden daha anlayışlı olabilirsiniz.

BAŞAK

Çok fazla kariyer planlamalarına ve desteğe maruz kalabilirsiniz.

Böyle bir süreç içerisinde hangisinin kalbinizden geldiğini ayırt etmekte zorlanabilirsiniz.

TERAZİ

Toplum içerisinde iyi bir konuşmacı olabilirsiniz.

Sunum gibi konularınız varsa başarılı olabilirsiniz.

Bu süreç sizin için net kararlarınızı almaya uygun olabilir.

AKREP

Bugünlerde işle alakalı fırsatların getiri ve götürülerini iyi hesaplayacak şekilde düşünmeniz gerekmekte. Geri çekilip olaylara objektif bakın.

YAY

Aşk konusunda kendinizi göstermek isteyebilir ve yaptıklarınızın değer görmesini talep edebilirsiniz.

Sosyallik konusunda kendinizi geliştirebilirsiniz.

OĞLAK

Son zamanlarda bir şeyi bitirmek ya da başlatmak olsun herhangi bir konuda alacağınız aksiyonu almakta uygun bir dönem yeter ki kararlı olabilir.

KOVA

Vicdanınızı zorlayacak tecrübeler yaratmamanızda fayda var. Kusurlarınızı görmezden gelmek yerine çözmek için gerekli çalışmalara başlamalısınız.

BALIK

Aşk hayatınızda gösterdiğiniz toleransların sizi yorduğunu yorduğunu hissedebilir ve karar almaya yönelebilirsiniz.