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12 Şubat günlük burç yorumları

Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

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astroloji@takvim.com.tr
Eklenme Tarihi 12 Şubat 2025

HABERİ
SESLİ DİNLE

KOÇ
Zamanınızı iyi geçirmek için konforlu alanınızı sağlayabilirsiniz.
Keyfinizi yerine getirecek gelişmelerle daha ileriye gitmeye cesaret edebileceksiniz.

BOĞA
Olaylara özgürlükçü bir bakış açınız olduğu için işinize müdahale edilmesinden çok haz etmeyebilirsiniz.

İKİZLER
Bugünlerde beklediğiniz taleplerinizin karşılandığından emin olamadığınızda demoralize olmanız kaçınılmaz olabilir.

YENGEÇ
Bugünlerde aşk hayatınızda atacağınız adımlar konusunda dikkatli olmalısınız.
Fevri davranmanız partnerinizi kırmanıza sebebiyet verebilirsiniz.

ASLAN
Size fikir veren kişileri terslemediğinizden emin olun. Ayrıca aşk konusunda kendinizden beklediğinizden daha anlayışlı olabilirsiniz.

BAŞAK
Çok fazla kariyer planlamalarına ve desteğe maruz kalabilirsiniz.
Böyle bir süreç içerisinde hangisinin kalbinizden geldiğini ayırt etmekte zorlanabilirsiniz.

TERAZİ
Toplum içerisinde iyi bir konuşmacı olabilirsiniz.
Sunum gibi konularınız varsa başarılı olabilirsiniz.
Bu süreç sizin için net kararlarınızı almaya uygun olabilir.

AKREP
Bugünlerde işle alakalı fırsatların getiri ve götürülerini iyi hesaplayacak şekilde düşünmeniz gerekmekte. Geri çekilip olaylara objektif bakın.

YAY
Aşk konusunda kendinizi göstermek isteyebilir ve yaptıklarınızın değer görmesini talep edebilirsiniz.
Sosyallik konusunda kendinizi geliştirebilirsiniz.

OĞLAK
Son zamanlarda bir şeyi bitirmek ya da başlatmak olsun herhangi bir konuda alacağınız aksiyonu almakta uygun bir dönem yeter ki kararlı olabilir.

KOVA
Vicdanınızı zorlayacak tecrübeler yaratmamanızda fayda var. Kusurlarınızı görmezden gelmek yerine çözmek için gerekli çalışmalara başlamalısınız.

BALIK
Aşk hayatınızda gösterdiğiniz toleransların sizi yorduğunu yorduğunu hissedebilir ve karar almaya yönelebilirsiniz.

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