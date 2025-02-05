Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Keyifli olmayacakmış gibi görünen bazı ziyaretler beklemediğiniz kadar keyifli geçebilir. Küçük mutluluklar hissedeceksiniz.

BOĞA

Dış görünüşünüzle ilgili değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz.

Bugüne kadar cesaret edemediğiniz değişiklikleri gerçekleştirebilirsiniz.

İKİZLER

Bu aralar aşk hayatınızda atacağınız adımlar hem cesaret hem de güven getirebilir. İstikrarı elde tutmak isteyeceğiniz bir gündesiniz.

YENGEÇ

Bugünlerde neleri başarabileceğinizi kendinize göstermeniz özgüven ve cesaretinizin artmasına vesile olacak.

ASLAN

Vurgulamak istediğiniz bazı konuları doğru kişilere vurgulayarak size olan tutumlarını değiştirmelerini sağlayabilirsiniz.

Kendinizi taktir edebilirsiniz.

BAŞAK

Ailenizle geçireceğiniz süre son derece ilham verici olabilir, hayatınıza katkılarını fark etme fırsatı yakalayabilirsiniz.

TERAZİ

Özel günleri hatırlamak ve insanlara değer vermek adına olan doğal yetenekleriniz çevrenize doğal yollarla doğru insanların çekilmesine vesile olabilir.

AKREP

Her konuda yeniliklere açık olmak ve yaşadıklarınıza kıymet vermeye başlamak için uygun bir gündesiniz.

YAY

Alacağınız kararlar beraberinde hayatınıza yenilikler getirebilir. Bitenler ve başlayanlarla geçen hızlı günler geçirebilirsiniz ancak pozitifliğinizi koruyun.

OĞLAK

Bugünlerde aldığınız kararların arkasında durmanız öz saygınızı arttırabilir.

Sosyal hayatınız ve arkadaşlık ilişkilerinizin en sevilen kişisi olabilirsiniz.

KOVA

Duygusal olarak kendinizi tamamlanmış hissetmeseniz de sevdiklerinizin gösterdiği desteği fark edebilirsiniz.

BALIK

Vereceğiniz tepkiler çevrenizdekilere farklı gelebilir.

Mesleki konularda öngörülü duruşunuz ve yaratıcı fikirleriniz ile taktir toplamayı başarabilirsiniz.