Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Kişisel gelişiminizin bir parçası da sorumluluklarınız olacağı için kendinizi yapmak istediklerinizi planlarken bulabilirsiniz.

BOĞA

Son zamanlarda arkadaşlarınızla bir arada bulunmak, onlarla fikir alışverişi yapmak ve onlara zaman ayırmak size çok iyi gelebilir.

İKİZLER

Kendinizi duygusal olarak hazır hissetmediğiniz konularda zorlamamalı ve sadece güvence ihtiyacınız üzerinden kararlar almamalısınız.

YENGEÇ

Dostlarınıza vereceğiniz ilham ve fikirler size iyi hissettirebilir ayrıca bugün bazı kişilere iyilik de yapmak isteyebilirsiniz.

ASLAN

Sosyal ortamlarda kendinizi göstermeyi tercih edebilirsiniz.

İşiniz konusunda vizyonunuzu genişletecek yeni ilhamlarla dolabilir ve yeni planlamalar yapabilirsiniz.

BAŞAK

Günü ikiye bölebilir ilk yarısında tamamen işinize odaklanabilir, diğer yarısında ise tamamen dinlemeye ve eğlenmeye vakit ayırmayı tercih edebilirsiniz.

TERAZİ

İş konusunda sizi gerçekçi tutum sergilemeye zorlayan sisteme direnebilir, hayal ve hedeflerinizi cesaretle dile getirerek ön plana koyabilirsiniz.

AKREP

Niyetlerinizi eyleme dökerken zorlandığınız noktaları tek başınıza aşmayı tercih edebilir, yardım almak istemeyebilirsiniz.

YAY

Mantığınıza değil kalbinize de güvenmeyi seçip olaylara farklı çerçeveden bakabilmelisiniz. Tarafsızlığınızı korumak isteyebilirsiniz, bunun için çaba gösterin.

OĞLAK

Kendinizi daha net hissettiğiniz bir günde olabilirsiniz.

Kendinizi iyi hissedeceğiniz ve çevrenize de verimli olabileceğiniz bir gündesiniz.

KOVA

Sosyal olarak olumlu bir günde olduğunuz için arkadaşlarınız tarafından çokça aranabilirsiniz.

Çalışmayı göze aldığınız niyetleriniz gerçekleşebilir.

BALIK

Bugünlerde duygusal konularda net adımlar atmamanızda fayda var. Karar almayı ilerleyen günlere bırakmak isteyebilirsiniz.