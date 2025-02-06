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6 Şubat günlük burç yorumları

Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

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astroloji@takvim.com.tr
Eklenme Tarihi 6 Şubat 2025

KOÇ
Kendinizi sevilmiş halde hissetmeniz, başarılarınızın taktir edilmesi hoşunuza giderek daha iyisini yapabilmeniz hususunda sizi motive edebilir.

BOĞA
Sosyal ortamlarda bulunarak çevre edinebileceğiniz bir gündesiniz ancak arkadaşlarınız ve partnerinizin kıskançlığına karşı dikkatli olmalısınız.

İKİZLER
Aşk konusunda kendinize güvenebildiğiniz bir gündesiniz. Enerjik duruşunuz yalnız olan İkizler'in da karşı cinsin ilgisini çekecektir.

YENGEÇ
Aşk hayatınızda bugün atacağınız adımlar sağlam temelli olabilir ya da yeni ve daha güçlü kararlar almanıza vesile olabilirler.

ASLAN
Odağınıza yapabilirliklerinizi alarak kaliteli ve keyifli bir gün geçirebilirsiniz.
Bugünlerde alacağınız kararların ömrü uzun vadeli olabilir.

BAŞAK
Eski-yeni dengesini iyi kurmanız gerekmekte. Bugün paylaşılamadığınızı hissedebilir, bu hoşunuza gitmesiyle beraber aynı zamanda sizi bunaltabilir.

TERAZİ
Başarıyı hissetmek için uygun bir gün.
Yeni iş bağlantıları kurmak ve fikir alışverişinde bulunmak için uygun bir gündesiniz.

AKREP
Bu da sizi hayallerinizden geri tutabilir.
Hayallerinize ulaşmak için daha çok risk almayı göze alabilmelisiniz.

YAY
Duygusal olarak partnerinizle uyumlu hissettiğiniz ve daha uyumlu hissetmek için de çaba gösterebileceğiniz bu günde duygularınız size pozitif etki verebilir.

OĞLAK
Son zamanlarda akşam saatlerinde dostlarınızla vakit geçirip dikkat odağınızı keyifli şeylere vermeyi tercih edebilirsiniz.

KOVA
Aşk konusunda kendinize güvenebildiğiniz bir gündesiniz.
İş konusunda maddiyatta güvence arayıp risk almaktan kaçınabilirsiniz.

BALIK
Zamanınızı verimli değerlendirebilir, günü öğrenerek geçirebilirsiniz.
Niyetlerinizi eyleme dönüştürmeye başlayabilirsiniz.

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