SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar 2 Şubat günlük burç yorumları

2 Şubat günlük burç yorumları

Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

Tüm Yazıları
astroloji@takvim.com.tr
Eklenme Tarihi 2 Şubat 2025

KOÇ
Bu aralar sosyal olarak kendinizi daha iyi ifade etmeli ve daha özgüvenli bir girişkenliğe sahip olabilmelisiniz.

BOĞA
Son zamanlarda mesleki ve eğitim konularında potansiyelinizi zorlamalı kendinize daha çok güvenmelisiniz.

İKİZLER
Hayatın size getirdiği yenilikleri kucaklayın yalnızca ilgi alanınız dahilinde değişecek ve güzel gelişmeler yaşayabileceksiniz.

YENGEÇ
Günün ilk saatlerinde, bir önceki günden kalan sorumluluklarınızı yerine getirmişliğin yorgunluğu üzerinizde olabilir.

ASLAN
Aşk konusunda mantıkla hareket ettiğiniz bir günde olabilirsiniz.
Önünüze bazı fırsatlar çıkabilir bu süreçte cesur değişimlerden korkmayın.

BAŞAK
Son günlerde zamanlama konusunda başarılı olabileceğiniz, istediğiniz her işe ve her yere rahatlıkla yetebileceğiniz bir gündesiniz.

TERAZİ
Aşk hayatınızda oldukça başarılı bir dönem geçiriyorsunuz.
Her şeyi başarma isteğinizin sizi yorgun düşürmesine izin vermeyin.

AKREP
Başaramadığınız noktalarda eğitim almak ya da bilen kişilere danışmaktan çekin meyin, bu sizi de başarılı ve tecrübeli yapacaktır.

YAY
Manevi yönünüzün güçlenmesi ve kişisel gelişime önem vermek gibi alanlarda bugünlerde oldukça başarılı olabilirsiniz.

OĞLAK
Sahip olduklarınızı koruduğunuz bir gün olabilir. Aşk hayatına dair herhangi bir girişimde bulunmak istiyorsanız bekletmemenizde fayda var.

KOVA
Kendinizi sosyal hissettiğiniz ve çevrenizle bütünleştiğiniz bugünlerde kendinizi onların mutluluğunun da sorumluluğunu alırken bulabilirsiniz.

BALIK
Mesleki konularda yapmak isteseniz de planlama eksiğine sahip olduğunuz işler hususunda yeniden bir değerlendirme ve planlama size yardımcı olabilir.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
1 Şubat günlük burç yorumları 01 Şubat 2025, Cumartesi 31 Ocak günlük burç yorumları 31 Ocak 2025, Cuma 30 Ocak günlük burç yorumları 30 Ocak 2025, Perşembe 29 Ocak günlük burç yorumları 29 Ocak 2025, Çarşamba
ABD’deki uçak kazası suikast mı? Uçuş listesi hala yok! Google muhbirinden flaş iddia
ABD’deki uçak kazası suikast mı?
Alvaro Morata Galatasaray’da! Satın alma opsiyonu detayı
Alvaro Morata Galatasaray'da!
Galatasaray’dan dev sürpriz! Yine İtalya’dan gelecek
G.Saray'dan dev sürpriz! Yine İtalya'dan gelecek
Fenerbahçe’ye harika çocuk! Transferde bomba patlayacak
Fenerbahçe'ye harika çocuk!
’Yenidoğan Çetesi’ sanıklarından doktor İlker Gönen cezaevinde intihar etti
'Yenidoğan Çetesi' sanığı intihar etti