Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Bu aralar sosyal olarak kendinizi daha iyi ifade etmeli ve daha özgüvenli bir girişkenliğe sahip olabilmelisiniz.

BOĞA

Son zamanlarda mesleki ve eğitim konularında potansiyelinizi zorlamalı kendinize daha çok güvenmelisiniz.

İKİZLER

Hayatın size getirdiği yenilikleri kucaklayın yalnızca ilgi alanınız dahilinde değişecek ve güzel gelişmeler yaşayabileceksiniz.

YENGEÇ

Günün ilk saatlerinde, bir önceki günden kalan sorumluluklarınızı yerine getirmişliğin yorgunluğu üzerinizde olabilir.

ASLAN

Aşk konusunda mantıkla hareket ettiğiniz bir günde olabilirsiniz.

Önünüze bazı fırsatlar çıkabilir bu süreçte cesur değişimlerden korkmayın.

BAŞAK

Son günlerde zamanlama konusunda başarılı olabileceğiniz, istediğiniz her işe ve her yere rahatlıkla yetebileceğiniz bir gündesiniz.

TERAZİ

Aşk hayatınızda oldukça başarılı bir dönem geçiriyorsunuz.

Her şeyi başarma isteğinizin sizi yorgun düşürmesine izin vermeyin.

AKREP

Başaramadığınız noktalarda eğitim almak ya da bilen kişilere danışmaktan çekin meyin, bu sizi de başarılı ve tecrübeli yapacaktır.

YAY

Manevi yönünüzün güçlenmesi ve kişisel gelişime önem vermek gibi alanlarda bugünlerde oldukça başarılı olabilirsiniz.

OĞLAK

Sahip olduklarınızı koruduğunuz bir gün olabilir. Aşk hayatına dair herhangi bir girişimde bulunmak istiyorsanız bekletmemenizde fayda var.

KOVA

Kendinizi sosyal hissettiğiniz ve çevrenizle bütünleştiğiniz bugünlerde kendinizi onların mutluluğunun da sorumluluğunu alırken bulabilirsiniz.

BALIK

Mesleki konularda yapmak isteseniz de planlama eksiğine sahip olduğunuz işler hususunda yeniden bir değerlendirme ve planlama size yardımcı olabilir.