Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Duygusal olarak kendinizi boşlukta hissedebilirsiniz ancak ilişkisel konularda zarar görmekten çekindiğiniz için de bu durumlar kaynaklanıyor olabilir.

BOĞA

İşinizde profesyonelliğiniz ile ön plana çıkabilir, diğer kişilere soğuk bir görünüm çizebilirsiniz.

Etrafınızdaki sizi fazlaca eleştiren insanlara bir sınır çizebilirsiniz.

İKİZLER

Sosyal açıdan arkadaşlarınızla bir arada bulunmak size iyi gelse de yalnız kalmak istediğiniz anlarda da rahatsız edilmemek için önlemler almak isteyebilirsiniz.

YENGEÇ

Duygusal meselelerden uzaklaşmak isteyeceksiniz. Kendinizi oldukça enerjik hissedeceğiniz bugünlerde verimli bir çalışma ortamı sağlayamayabilirsiniz.

ASLAN

Sevecen halleriniz bazı kişiler açısından kullanılmaya müsait bir durum oluşturabilir.

Herkesi dost ya da düşman bilmeden dengede bir hal alabilmek önemli olacak.

BAŞAK

İsteklerinizde net olmak iyi bir seçenek.

Flört aşamasında olan Başak'lar partnerlerine olumlu bir tutum sergileyerek gönlünü kazanmakta başarılı olabilirler.

TERAZİ

Sosyal konularda kendinizi kısıtlanmış hissetseniz de yeni çözümler üretebilirsiniz.

Her şeyi hızlandırmayı deneseniz de pek başarılı olamayabilirsiniz.

AKREP

Duygusal olduğunuz konular tekrar gündeme gelebilir. İkili ilişkilerinizde enerjisel anlamda rahat hissedebilir partnerinizle doğal bir uyum yakalayabilirsiniz.

YAY

Kendinizi centilmen ad edebileceğiniz bir süreçten geçmektesiniz.

Güler yüzünüz ile partnerinize kendisini iyi hissettirebilir ancak çokta romantik olamayabilirsiniz.

OĞLAK

Bugünlerde karakterinizin güzel özelliklerinin ön plana çıktığı bir dönemden geçiyorsunuz. İkili ilişkilerde partnerinizde aradığınız ciddiyeti bulamayabilirsiniz.

KOVA

Sade bir tutum benimseyerek yakınlarınızın içinde bulunduğu bir çember yaratmayı seçebilirsiniz. Aile ilişkilerinizde de kurduğunuz hoş yakınlıklar olacak.

BALIK

Aşk hayatınızda olumlu ve verimli bir süreçten geçmektesiniz.

Sosyal olarak kendinizi sınırlanmış hissetseniz de partnerinizle iç huzuru yakalayabiliyorsunuz.