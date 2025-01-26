SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar 26 Ocak günlük burç yorumları

26 Ocak günlük burç yorumları

Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

Tüm Yazıları
astroloji@takvim.com.tr
Eklenme Tarihi 26 Ocak 2025

KOÇ
Doğru plan ve doğru zamanlama sizi başarıya götürecek.
Bir şeylerin istediğiniz gibi ilerliyor olması beraberinde rahatlama hissi de getirebilir.

BOĞA
Bugünlerde bir şeyleri elde etmiş olsanız da tam istediğiniz noktaya gelemediğinizi düşünebilirsiniz. Küçük şeylerle de mutlu olmaya çalışın.

İKİZLER
Bugünlerde kendinizi duygusal olarak eksik hissedebilirsiniz.
Özellikle iş fırsatlarının gerçekçiliğini sorgulayabilir ve kendinize ait bir planlama oluşturabilirsiniz.

YENGEÇ
Böyle durumlarda sakin kalmalı ve mantığınızla hareket ettiğinize emin olmalısınız.
Dostlarınızın da desteğini alarak rahatlayabileceğiniz bir gündesiniz.

ASLAN
Atacağınız önemli adımları ve alacağınız kararları iyi hesaplamalısınız.
Hayatınızda değiştirmek istediğiniz alanlarla alakalı çalışmak için uygun bir gün.

BAŞAK
Bugünlerde emeklerinizin karşılığını aldığınızı hissedebileceksiniz.
Bu da sizde adalet güveni geliştirmenize vesile olabilir.

TERAZİ
Aşk alanında partnerinizle sert tartışmalara girmekten kaçınmanız gereken bir gündesiniz.
İletişim kazalarına karşı dikkatli olmalısınız.

AKREP
Emin olmadığınız konular ya da kendinizi güvensiz hissettiğiniz alanlar su yüzüne çıkabilir.
Olumlu haberler alıyor olsanız da yeterince tatmin ve mutlu olmanızı engelleyebilir.

YAY
Bugünlerde özellikle işinizle alakalı atacağınız adımlar oldukça köklü olabilir.
Karşınıza çıkacak fırsatları değerlendirirken iyice düşünmeniz gerekmekte.

OĞLAK
Özellikle de üretmekle alakalı işler yapıyorsanız doğru ellerde olduğundan emin olmalısınız.
Sosyalleşmeniz partnerinizin kıskançlığına sebep olabilir.

KOVA
Küçük şeylerle mutlu olmak büyüklere de umutla bakmanıza ve keyfinizin tekrar yerine gelmesine vesile olur. Yalnız Kova'lar yeni partner adayları ile tanışabilirler.

BALIK
Düşünce biçiminizi olumlu tutmalı ve her şeyin iyi tarafını görmelisiniz.
Enerjiniz başarı ile yükseldiği taktirde güzel fırsatları da kendinize çekebilirsiniz.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
25 Ocak günlük burç yorumları 25 Ocak 2025, Cumartesi 24 Ocak günlük burç yorumları 24 Ocak 2025, Cuma 23 Ocak günlük burç yorumları 23 Ocak 2025, Perşembe 22 Ocak günlük burç yorumları 22 Ocak 2025, Çarşamba
Gazze’deki esir takasında İsrail’i kudurtan kare! Kassam Tugayları’ndan Tel Aviv’e mesaj
Esir takasında İsrail’i kudurtan kare
Bolu’daki otel faciasında ölen aileleri arayıp dalga geçtiler: Başsavcılık harekete geçti I Alçaklığa soruşturma!
Bolu'daki otel faciasında aileleri arayıp dalga geçen alçaklara soruşturma!
Fenerbahçe’den 3. bomba! Talisca’dan önce gelecek
F.Bahçe'den 3. bomba! Talisca'dan önce gelecek
Mourinho’dan sürpriz Diego Carlos kararı! Göztepe maçı 11’ini belirledi
Mourinho'dan Carlos kararı! 11'ini belirledi
Bolu’daki otel faciasında vefat edenlerin ailelerini arayıp dalga geçtiler: Savcılık harekete geçti I Alçaklığa soruşturma!
Alçak paylaşıma soruşturma!