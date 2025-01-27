Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Bugünlerde yetinememe problemi baş gösterebilir ancak bu süreç geçici olabilir. Aşk hayatınızda beklenmedik olumlu gelişmeler gerçekleşebilir.

BOĞA

Etrafınızdakileri eleştirmeyi bırakıp daha çok olayları güzel yönünden görmeye çabalamak hem kendinizi hem etrafınızdakileri sevmenize vesile olacaktır.

İKİZLER

Sevildiğinizi hissedeceğiniz bir gündesiniz.

İş hayatınızda karizmanız ön plana çıkabilir ve beklediğinizden de büyük bir olumlu intiba bırakabilirsiniz.

YENGEÇ

Son zamanlarda başarabildiklerinizi görmek sizi daha da ilerlemeye teşvik ederken hobilerle de ilgilenmek gelişiminize katkı sağlayabilir.

ASLAN

Kimseyi kırmak istemeseniz de zorlayıcı kararlar almanız gereken bir dönemdesiniz.

Arkadaşlık ilişkilerinde seçici olabilirsiniz.

Sonunda kazanan siz olursunuz.

BAŞAK

Cesur adımlar attığınız taktirde kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz.

Göstereceğiniz özverilerin boşa olmadığını görmek sizi epey rahatlatabilir.

TERAZİ

Zaman içerisinde başlattığınız işlerinizi başarıyla tamamladığınızı görmek sizi yeni hedeflere götürebilir. Sağlık konusu gündeminizde yok.

AKREP

Sorumluluklarınızın bilincinde olmanız işinizde oldukça saygı görmenize vesile olabilir. Sevdiklerinizin sizden ilgi bekleyeceği bir gün içerisinde olabilirsiniz.

YAY

İşinizde ilerlerken nezaketi de koruyabilmeniz beraberinde sizi iş hayatınızın vazgeçilmezi haline getirebilir. Fazlaca mağrur olmamaya çalışın.

OĞLAK

Sevilmeyi istediğiniz bugünlerde vereceğiniz gerçek sevginin karşılığını alacaksınız.

Zaman içerisinde düzeninizi oturtabilir ve herhangi bir konuda başarıya ulaşabilirsiniz.

KOVA

Alacağınız motivasyon sizi daha da güçlü bir hale getirebilir.

Çevrenizde olmasını istemediğiniz kişilerle alakalı olarak radikal kararlar almanız gerekmekte.

BALIK

Bugünlerde attığınız adımların uzun vadede size sağladığı katkıları görebileceksiniz.

Bu yüzden yapacağınız planlama oldukça önemli.