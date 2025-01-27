PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar 27 Ocak günlük burç yorumları

27 Ocak günlük burç yorumları

Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

Tüm Yazıları
astroloji@takvim.com.tr
Eklenme Tarihi 27 Ocak 2025

HABERİ
SESLİ DİNLE

KOÇ
Bugünlerde yetinememe problemi baş gösterebilir ancak bu süreç geçici olabilir. Aşk hayatınızda beklenmedik olumlu gelişmeler gerçekleşebilir.

BOĞA
Etrafınızdakileri eleştirmeyi bırakıp daha çok olayları güzel yönünden görmeye çabalamak hem kendinizi hem etrafınızdakileri sevmenize vesile olacaktır.

İKİZLER
Sevildiğinizi hissedeceğiniz bir gündesiniz.
İş hayatınızda karizmanız ön plana çıkabilir ve beklediğinizden de büyük bir olumlu intiba bırakabilirsiniz.

YENGEÇ
Son zamanlarda başarabildiklerinizi görmek sizi daha da ilerlemeye teşvik ederken hobilerle de ilgilenmek gelişiminize katkı sağlayabilir.

ASLAN
Kimseyi kırmak istemeseniz de zorlayıcı kararlar almanız gereken bir dönemdesiniz.
Arkadaşlık ilişkilerinde seçici olabilirsiniz.
Sonunda kazanan siz olursunuz.

BAŞAK
Cesur adımlar attığınız taktirde kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz.
Göstereceğiniz özverilerin boşa olmadığını görmek sizi epey rahatlatabilir.

TERAZİ
Zaman içerisinde başlattığınız işlerinizi başarıyla tamamladığınızı görmek sizi yeni hedeflere götürebilir. Sağlık konusu gündeminizde yok.

AKREP
Sorumluluklarınızın bilincinde olmanız işinizde oldukça saygı görmenize vesile olabilir. Sevdiklerinizin sizden ilgi bekleyeceği bir gün içerisinde olabilirsiniz.

YAY
İşinizde ilerlerken nezaketi de koruyabilmeniz beraberinde sizi iş hayatınızın vazgeçilmezi haline getirebilir. Fazlaca mağrur olmamaya çalışın.

OĞLAK
Sevilmeyi istediğiniz bugünlerde vereceğiniz gerçek sevginin karşılığını alacaksınız.
Zaman içerisinde düzeninizi oturtabilir ve herhangi bir konuda başarıya ulaşabilirsiniz.

KOVA
Alacağınız motivasyon sizi daha da güçlü bir hale getirebilir.
Çevrenizde olmasını istemediğiniz kişilerle alakalı olarak radikal kararlar almanız gerekmekte.

BALIK
Bugünlerde attığınız adımların uzun vadede size sağladığı katkıları görebileceksiniz.
Bu yüzden yapacağınız planlama oldukça önemli.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
26 Ocak günlük burç yorumları 26 Ocak 2025, Pazar 25 Ocak günlük burç yorumları 25 Ocak 2025, Cumartesi 24 Ocak günlük burç yorumları 24 Ocak 2025, Cuma 23 Ocak günlük burç yorumları 23 Ocak 2025, Perşembe
Emeklilere 1.469 TL zam farkı ilave ediliyor: Gözler 28 Ocak’ta! 1999-2000 sonrası SGK’lılar...
Emeklilere 1.469 TL Zam ve %4 Ek Ödeme!
Milyoner’de herkesi şoke eden an: Birinci soruda elendi!
Milyoner'de herkesi şoke eden an: Birinci soruda elendi!
Galatasaray eski yıldızları getiriyor! Çifte sürpriz
Aslan eski yıldızları getiriyor! Çifte sürpriz
Fenerbahçe’den transferde flaş hamle! Dünya devinin yıldızı da listede
Fenerbahçe'den transferde flaş hamle! Dünya devinin yıldızı da listede
Jose Mourinho 2. kez doğum gününde kazandı! Maç sonrası paylaştı
Mourinho 2. kez doğum gününde kazandı!