Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Bugünlerde kendinizi oldukça verimli hissedebilirsiniz.

Yüksek enerjiniz beraberinde öğrenme hatta öğretme isteğini getirebilir. Şansınız yerinde.

BOĞA

Duygusal açıdan süreç yorucu olsa da yaşadıklarınız sabrınızı arttırabilir. Olaylara bakış açınızla beraber değiştiğini yeniden hatırlama fırsatı yakalayabilirsiniz.

İKİZLER

Bugünlerde aşk hayatınızda yaşadığınız bir takım problemleri güler yüzünüzle ve emeğinizle daha kolay aşabileceğinizi görebilirsiniz.

YENGEÇ

Bugünlerde hayatınızdaki bir takım eksiklikleri gidermek için daha fazla çaba gösterebilirsiniz, öte yandan da arkadaşlarınız, dostlarınızla ilgilenebilirsiniz.

ASLAN

Katı kurallara sahip olmak sizi yarı yolda bırakabilir. Aşka esnek bakış açıları ile bakmak aradığınız cevabı kolay bulmanıza ve anlamanıza vesile olabilir.

BAŞAK

Gelen rahatlık beraberinde kazanca dönüşebilir ve bu durum da hem iş hem sosyal yaşantınızda kafanızın rahat olmasında size yardımcı olabilir.

TERAZİ

Bugünlerde ilhama açık olmanız neticesinde kendinizi iyi hissetme fırsatı yakalayabileceksiniz ve duygusal boşluklarınızı kapatabileceksiniz.

AKREP

Aşk hayatınızda beklenmedik bir başarı yakalayabilirsiniz.

Netlik kazanmasında zorluk çektiğiniz ilişkilerinizde netlik yaşayabilir şüphe perdelerini aralayabilirsiniz.

YAY

Günü sakinlik ve içe dönüklük odaklı geçirirseniz iç huzuru tam aradığınız yerde bulabilirsiniz ve dostlarınızla da deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz.

OĞLAK

Düşünsel anlamda yol kat edebileceğiniz bir evredesiniz. Duygusal açıdan kendinizi hazır hissetmediğiniz şeyleri mantığınızın zoru ile gerçekleştirmeye çalışmamalısınız.

KOVA

Soyut konularda başarı getirecek bir gündesiniz. Hedefiniz para değil de başarı ya da kazanç değil de huzur olduğu taktirde isteklerinize kolay yoldan gidebilirsiniz.

BALIK

Kendinizi iyi hissetmek için başkalarına gerek duymadığınızı fark edebilirsiniz.

Kendinizi iyi hissettirecek uğraşılar bulmak için oldukça uygun bir gündesiniz.