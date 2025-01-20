Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Son zamanlarda duygusal açıdan kendinizi oldukça iyi hissetmeniz, iş fırsatlarını da kendinize çekmenize vesile olacak.

BOĞA

Kafanızı çok fazla yormanız, devamında bedensel yorgunluk da getirebilir. Bu yüzden işinizle sosyal hayatınızı dengeli bir hale getirmelisiniz.

İKİZLER

Manevi yönünüzü oldukça yoğun bir şekilde ortaya çıkardığınız bir gündesiniz. Size iyi gelmeyenleri bırakmakta problem çekmeyeceksiniz.

YENGEÇ

Geçmişten gelen streslerinizin üzerinizden kalkması ve çözümün yakın olması ile beraber aradığınız özgürlüğe kavuşabileceksiniz.

ASLAN

İş ve maddi konularda beklentileriniz olabilir ve sürekli onları düşünüyor olabilirsiniz. Eğlenceye de vakit ayırmalı ve sadece eğlenmeye çalışmalısınız.

BAŞAK

Aşk konusunda oldukça şanslı, iş konusunda oldukça verimli bir dönemdesiniz.

Enerjinizi doğru kanallara aktararak kendinize başarıyı çekebilirsiniz.

TERAZİ

Bugünlerde çok fazla düşünmekten baş ağrısı çekebilirsiniz.

Yasal, yargı ve resmiyete bağlı konularda oldukça büyük rahatlama yaşayabilirsiniz.

AKREP

Kafanıza taktığınız her konuda çözümün size yakın olduğunu görebileceksiniz.

Mutluluğu yeniden hissedeceksiniz.

YAY

Yeni bir hayata atılmanın size iyi geldiği ve yorulmak yerine bilakis daha da enerjik hissedeceğiniz bir enerjisel dönemdesiniz.

OĞLAK

Zamanlama konusunda başarılı olduğunuz bir gündesiniz.

Kıskanılmamak için kendinizden çok bahsetmemeli ve bazı özel konularınızı kendinize saklamalısınız.

KOVA

Günün en şanslı burçlarından biri olarak çevrenize de yardım edebilir ve onlara da ışık saçabilirsiniz. Yardımlarınız taktir toplayacak.

BALIK

İşinizde gösterdiğiniz üstün başarının gerisindeki yoğun çalışma sizi yorgunluğa teşvik edebilir ancak hedeflediğiniz gibi yaptığınız işten söz ettirebilirsiniz.