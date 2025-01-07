Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ
Maddi anlamda olumlu bir sürece girdiğiniz bir dönemdesiniz. Herkese yardım etmek sonrasında pişman olacağınız durumlar yaşayabilirsiniz.
BOĞA
Şansınızın açık olduğu ancak bunu görmeyi seçmezseniz göremeyeceğiniz bir dönemdesiniz.
Hayatınızda olumluya odaklanmak oldukça önemli sizler için.
İKİZLER
Partnerinizi tanımak için zamana ihtiyacınız olabilir.
Bu süreçte ondan beklediğiniz anlayışı kendiniz de göstermek isteyebilirsiniz.
YENGEÇ
Kendinizi problemlerden arınmış hissedebilir, bilinçli olarak pozitife yönelebilir gelişebilir, dönüşüme açık olabilirsiniz.
ASLAN
Olumsuz bir dönemden geçiyor, her konuda çokça düşünüyor olabilirsiniz.
Halbuki mükemmeliyetçiliği bir kenara bırakırsanız huzuru yakalarsınız.
BAŞAK
Ertelemediğiniz olay ve durumları kendinizden uzaklaştıracak cesarete sahip olabilirsiniz. Duygusal tarafınızdan ziyade mantığınız ön ön planda olabilir.
TERAZİ
Son zamanlarda aşk hayatınızdaki gelişmelere ve partnerinizin isteklerine uyum sağlayabileceğinize inandığınız bir gündesiniz.
AKREP
Bugünlerde yeni yerler keşfetmek ya da deniz kenarında vakit geçirmek de size oldukça iyi gelecektir, ruhunuzu tazeleyip, yenileyecektir.
YAY
Aşk yaşamınızdaki sessizliği çabalarınız ile bozabilirsiniz. Anlayışlı haliniz karşı cinsin de hoşuna gidecektir. Zamanınızın çoğunu eğitim ve bilgi içerikli konular ile geçirebilirsiniz.
OĞLAK
Hayatınızda arınma teması içeren konulara yer verebilirsiniz.
İnsanlara çok şans veriyor olsanız da bir yerden sonra kimseyi görmek istemeyebiliyorsunuz.
KOVA
Sosyal olarak kendinizi iyi ifade edebilme becerileriniz gelişeceği için esprili ve keyifli hallerinizle karşı cinsin dikkatini kolayca çekebilirsiniz.
BALIK
Şifacılık yeteneklerinizin keşfe açık olduğu bir dönemden geçiyorsunuz.
Kendinizle alakalı memnun olduğunuz yönleri ortaya koyabilirsiniz.