Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Maddi anlamda olumlu bir sürece girdiğiniz bir dönemdesiniz. Herkese yardım etmek sonrasında pişman olacağınız durumlar yaşayabilirsiniz.

BOĞA

Şansınızın açık olduğu ancak bunu görmeyi seçmezseniz göremeyeceğiniz bir dönemdesiniz.

Hayatınızda olumluya odaklanmak oldukça önemli sizler için.

İKİZLER

Partnerinizi tanımak için zamana ihtiyacınız olabilir.

Bu süreçte ondan beklediğiniz anlayışı kendiniz de göstermek isteyebilirsiniz.

YENGEÇ

Kendinizi problemlerden arınmış hissedebilir, bilinçli olarak pozitife yönelebilir gelişebilir, dönüşüme açık olabilirsiniz.

ASLAN

Olumsuz bir dönemden geçiyor, her konuda çokça düşünüyor olabilirsiniz.

Halbuki mükemmeliyetçiliği bir kenara bırakırsanız huzuru yakalarsınız.

BAŞAK

Ertelemediğiniz olay ve durumları kendinizden uzaklaştıracak cesarete sahip olabilirsiniz. Duygusal tarafınızdan ziyade mantığınız ön ön planda olabilir.

TERAZİ

Son zamanlarda aşk hayatınızdaki gelişmelere ve partnerinizin isteklerine uyum sağlayabileceğinize inandığınız bir gündesiniz.

AKREP

Bugünlerde yeni yerler keşfetmek ya da deniz kenarında vakit geçirmek de size oldukça iyi gelecektir, ruhunuzu tazeleyip, yenileyecektir.

YAY

Aşk yaşamınızdaki sessizliği çabalarınız ile bozabilirsiniz. Anlayışlı haliniz karşı cinsin de hoşuna gidecektir. Zamanınızın çoğunu eğitim ve bilgi içerikli konular ile geçirebilirsiniz.

OĞLAK

Hayatınızda arınma teması içeren konulara yer verebilirsiniz.

İnsanlara çok şans veriyor olsanız da bir yerden sonra kimseyi görmek istemeyebiliyorsunuz.

KOVA

Sosyal olarak kendinizi iyi ifade edebilme becerileriniz gelişeceği için esprili ve keyifli hallerinizle karşı cinsin dikkatini kolayca çekebilirsiniz.

BALIK

Şifacılık yeteneklerinizin keşfe açık olduğu bir dönemden geçiyorsunuz.

Kendinizle alakalı memnun olduğunuz yönleri ortaya koyabilirsiniz.