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26 Aralık günlük burç yorumları

Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

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astroloji@takvim.com.tr
Eklenme Tarih 26 Aralık 2024

KOÇ
Mesleki konularda elinizden gelenin en iyisini yapmayı tercih edeceğiniz bir gündesiniz. Buna bağlı olarak iş başarıları da hayatınıza gelebilir.

BOĞA
Kararlı ve emin adımlarla yola devam edebilirsiniz.
Hayatınızı aşk konusunda daha sağlam temellerle atmak isteyebilirsiniz.

İKİZLER
Dostlarınızı kaybetmemek ve kendinizi iyi hissetmek için daha olumlu cümleler kurmaya çalışın ancak yenilikler ve anda kalmaktan da çekinmemeye çalışın.

YENGEÇ
Bugünlerde üzerinize çektiğiniz enerjilere dikkat etmelisiniz. Enerjisel planda hassas olabilirsiniz ve başarılarınızın kıskanıldığını görebilirsiniz.

ASLAN
Mutluluğu bulmak sizin için önemli olacak bu bağlamda çevrenize kulak vermelirsiniz.
Ailenize karşı olan belirgin ilginiz sevildiğinizi hissetmenizi sağlayacak.

BAŞAK
Edindiğiniz başarılar ilerleyen günlerde adınızdan söz ettirmenize ve taktir görmenize neden olabilir. Duygusal konularda yalnız hissedebilirsiniz.

TERAZİ
Mesleki konularda bir süredir tasarladığınız planlarınızı hayata geçirebilirsiniz. Her mutlu hissiyatınızı başkaları ile paylaşmamaya çalışmalısınız.

AKREP
Bugünlerde dostlarınızı da seçme fırsatı yakalayabilir kimin doğru kimin yanlış olduğunu görebilirsiniz. İki taraf için de dengeyi kurun.

YAY
Kendinizi bugünlerde bir takım yalnızlıklar içerisinde hissedebilirsiniz. Öfkenizi kontrol altına almalı ve cümlelerinizi sakince seçmelisiniz.

OĞLAK
Aşk konusunda beklediğiniz kişiden beklediğiniz haberi alabilirsiniz. Yeni ve güzel hislere kavuşabilir taze fırsatlar yakalayabilirsiniz.

KOVA
Son zamanlarda kendinizi talihsiz hissettiğiniz her konuda şansın sizden yana döndüğünü bilmek size iyi hissettirebilir.

BALIK
Çevrenizdekileri olumlu etkilediğiniz kendinize de şifa olduğunuz bir gündesiniz. Barışçıl bir ruh hali benimseyebilirsiniz ve bu da size iyi gelebilir.

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