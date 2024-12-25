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25 Aralık günlük burç yorumları

Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

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astroloji@takvim.com.tr
Eklenme Tarih 25 Aralık 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

KOÇ
Son zamanlarda maddi konularda da başkalarıyla olan etkileşiminiz ve onlardan beklentilerinizle alakalı süreçler geçirebilirsiniz.

BOĞA
Bugünlerde kendinizi yeni başlangıçlara adapte edebilirsiniz.
Özellikle de mesleki konularda iş fırsatları yakalayabilirsiniz.

İKİZLER
Kendinize bir takım olumsuz enerjileri bilinçsiz bir şekilde çekebilirsiniz.
Gereksiz endişe ve gelecek kaygısı bugünlerde baş gösterebilir.

YENGEÇ
Özellikle aile ilişkilerinde ve sosyal ilişkilerinizde endişeleriniz baş gösterebilir ancak sakin olmalı ve realitede bir problem olmadığını hep hatırlamalısınız.

ASLAN
Geçmiş yüklerinizden arınabilirsiniz.
Aşk konusunda da partnerinize oldukça çekici gelebilirsiniz ve karşı cinsi de kendinize kolaylıkla çekebilirsiniz.

BAŞAK
Aşk konusunda beklediğiniz haberlerdeki süreç sizi endişelenmeye sevk edebilir. Düşünce ve endişeleriniz yaşanmışlıklardan değil de endişelerden gelebilir.

TERAZİ
Kendi sosyalliğinizde yaptığınız yanlış seçimler bugünlerde önünüze gelebilir.
Arkadaşlık ilişkilerinize ve sosyal çevrenizde dikkat etmelisiniz.

AKREP
Yalnız olan Akrep'ler kendilerini aşk fırsatlarına açmaya cesaret edebilirler.
Duygusal konularda olumlu başka haberler de almanız mümkün.

YAY
Mesleki konularda baş gösteren endişelerinizi iletişim gücünüz ile yenebilirsiniz. Sahip olduklarınıza şükür ederek bu süreci kolaylıkla atlatabilirsiniz.

OĞLAK
Kendinizi aşka karşı cesaretli ve atılgan hissedebilirsiniz. Aşk ve dostluk anlamında sağlıklı ve güzel ilişkiler kurabileceğiniz bir gündesiniz.

KOVA
Sakin kalmalısınız çünkü beklediğiniz haberler günü geldiğinde hayatınıza gelecektir. Bu süreci anda kalarak geçirmeniz oldukça önemli olacak.

BALIK
Dostlarınızı değerlendirmeli ve kendinizi iyi hissettirecek kişilerle beraber olmalısınız.
Dostlarınızı ve yanınızda olacak kişileri iyi seçmelisiniz.

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