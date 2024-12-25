Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Son zamanlarda maddi konularda da başkalarıyla olan etkileşiminiz ve onlardan beklentilerinizle alakalı süreçler geçirebilirsiniz.

BOĞA

Bugünlerde kendinizi yeni başlangıçlara adapte edebilirsiniz.

Özellikle de mesleki konularda iş fırsatları yakalayabilirsiniz.

İKİZLER

Kendinize bir takım olumsuz enerjileri bilinçsiz bir şekilde çekebilirsiniz.

Gereksiz endişe ve gelecek kaygısı bugünlerde baş gösterebilir.

YENGEÇ

Özellikle aile ilişkilerinde ve sosyal ilişkilerinizde endişeleriniz baş gösterebilir ancak sakin olmalı ve realitede bir problem olmadığını hep hatırlamalısınız.

ASLAN

Geçmiş yüklerinizden arınabilirsiniz.

Aşk konusunda da partnerinize oldukça çekici gelebilirsiniz ve karşı cinsi de kendinize kolaylıkla çekebilirsiniz.

BAŞAK

Aşk konusunda beklediğiniz haberlerdeki süreç sizi endişelenmeye sevk edebilir. Düşünce ve endişeleriniz yaşanmışlıklardan değil de endişelerden gelebilir.

TERAZİ

Kendi sosyalliğinizde yaptığınız yanlış seçimler bugünlerde önünüze gelebilir.

Arkadaşlık ilişkilerinize ve sosyal çevrenizde dikkat etmelisiniz.

AKREP

Yalnız olan Akrep'ler kendilerini aşk fırsatlarına açmaya cesaret edebilirler.

Duygusal konularda olumlu başka haberler de almanız mümkün.

YAY

Mesleki konularda baş gösteren endişelerinizi iletişim gücünüz ile yenebilirsiniz. Sahip olduklarınıza şükür ederek bu süreci kolaylıkla atlatabilirsiniz.

OĞLAK

Kendinizi aşka karşı cesaretli ve atılgan hissedebilirsiniz. Aşk ve dostluk anlamında sağlıklı ve güzel ilişkiler kurabileceğiniz bir gündesiniz.

KOVA

Sakin kalmalısınız çünkü beklediğiniz haberler günü geldiğinde hayatınıza gelecektir. Bu süreci anda kalarak geçirmeniz oldukça önemli olacak.

BALIK

Dostlarınızı değerlendirmeli ve kendinizi iyi hissettirecek kişilerle beraber olmalısınız.

Dostlarınızı ve yanınızda olacak kişileri iyi seçmelisiniz.