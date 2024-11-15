PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar 15 Kasım günlük burç yorumları
Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 15 Kasım 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

15 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ
Kendinizi daha verimli ve üretken hissedeceğiniz bir dönemde olduğunuz için kısıtlamalar sizin açınızdan çok bir anlam ifade etmeyebilir.

BOĞA
Sosyal ortamlarda bulunmak için uygun bir gün olsa da partnerinizle olan ilişkinizde kıskançlıklara dikkat etmeniz gerekebilir.

İKİZLER
Son günlerde aşk hayatınızda fazla sorumluluk almaktan kaçınabilirsiniz bu durum da ilişkide söz sahibi olmanıza engel teşkil edebilir.

YENGEÇ
Partneriniz size karşı sevgi dolu olsa da sizin işinizde ya da sosyal ortamlarda biriken öfkeniz kendinizi verimli ifade etmenize engel olabilir.

ASLAN
Bugünlerde etrafınızdaki herkesin sizi sevdiğini ve herkesle iyi anlaşabildiğinizi görmek partneriniz açısından biraz keyifsiz karşılanabilir.

BAŞAK
Tam bir motivasyonla yapmak istediklerinize ilerlerken aksaklıklar çıkabilir ki bu hazırlıklı olduğunuz şeyler oldukları için size küçücük görünebilirler.

TERAZİ
Son zamanlarda kendinizi eğlenceli ve espriler dolu hissedebilir, çevrenize de iyi hissettirecek bir ortam yaratabilirsiniz.

AKREP
Ancak özgüveninizi başkalarının üzerinde hakimiyet kurmak için kullanmamalı ya da insanların yanlış anlayabileceği durumlar yaratmamalısınız.

YAY
Duygusal açıdan kendinizi tamamlanmış hissedebileceğiniz bir haldesiniz. Ancak bu özgürlüğünüzün de ne kadar önemli olduğunu keşfetmenize vesile olacak.

OĞLAK
Bugünlerde insan ilişkilerinde kendinizi iyi ve güçlü ifade etmeli ancak sınırda durmalısınız.
Kendinizi daha olumlu hissetmek için çabalayın.

KOVA
Duygusal açıdan kendinizi verimli hissedebileceksiniz ancak ani sinirlenme haline dikkat etmelisiniz. Dengeyi kurmalısınız.

BALIK
Kendinizi özgüvenli hissedeceğiniz bugünlerde çevrenize ışık saçabilirsiniz.
İlişki ve sosyal çevre dengesini iyi kurmanız gereken bir gündesiniz.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
14 Kasım günlük burç yorumları 14 Kasım 2024, Perşembe 13 Kasım günlük burç yorumları 13 Kasım 2024, Çarşamba 12 Kasım günlük burç yorumları 12 Kasım 2024, Salı 11 Kasım günlük burç yorumları 11 Kasım 2024, Pazartesi
EMEKLİYE TABAN AYLIK HESABI |En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? | Emekli maaşı zammı 2025
EMEKLİYE TABAN AYLIK HESABI |En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? | Emekli maaşı zammı 2025
Yeni Zelanda’da vekiller yasa tasarısını Haka dansı ile protesto etti
Yeni Zelanda’da vekiller yasa tasarısını Haka dansı ile protesto etti
Paris partisinin sponsorları kim? Faturalar ortaya çıktı, İmamoğlu yönetimi açıklamaktan kaçıyor
Paris partisinin sponsorları kim?
İsrail’e dünyanın hiçbir yerinde rahat yok! Son adres Fransa
İsrail'e hiçbir yerde rahat yok!
İşte Narin Güran’in abisi Enes Güran’ın kolundaki ısırık izi! Fotoğraf ilk kez A Haber’de!
İşte Enes Güran'ın kolundaki ısırık izi
SON DAKİKA