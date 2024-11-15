Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Kendinizi daha verimli ve üretken hissedeceğiniz bir dönemde olduğunuz için kısıtlamalar sizin açınızdan çok bir anlam ifade etmeyebilir.

BOĞA

Sosyal ortamlarda bulunmak için uygun bir gün olsa da partnerinizle olan ilişkinizde kıskançlıklara dikkat etmeniz gerekebilir.

İKİZLER

Son günlerde aşk hayatınızda fazla sorumluluk almaktan kaçınabilirsiniz bu durum da ilişkide söz sahibi olmanıza engel teşkil edebilir.

YENGEÇ

Partneriniz size karşı sevgi dolu olsa da sizin işinizde ya da sosyal ortamlarda biriken öfkeniz kendinizi verimli ifade etmenize engel olabilir.

ASLAN

Bugünlerde etrafınızdaki herkesin sizi sevdiğini ve herkesle iyi anlaşabildiğinizi görmek partneriniz açısından biraz keyifsiz karşılanabilir.

BAŞAK

Tam bir motivasyonla yapmak istediklerinize ilerlerken aksaklıklar çıkabilir ki bu hazırlıklı olduğunuz şeyler oldukları için size küçücük görünebilirler.

TERAZİ

Son zamanlarda kendinizi eğlenceli ve espriler dolu hissedebilir, çevrenize de iyi hissettirecek bir ortam yaratabilirsiniz.

AKREP

Ancak özgüveninizi başkalarının üzerinde hakimiyet kurmak için kullanmamalı ya da insanların yanlış anlayabileceği durumlar yaratmamalısınız.

YAY

Duygusal açıdan kendinizi tamamlanmış hissedebileceğiniz bir haldesiniz. Ancak bu özgürlüğünüzün de ne kadar önemli olduğunu keşfetmenize vesile olacak.

OĞLAK

Bugünlerde insan ilişkilerinde kendinizi iyi ve güçlü ifade etmeli ancak sınırda durmalısınız.

Kendinizi daha olumlu hissetmek için çabalayın.

KOVA

Duygusal açıdan kendinizi verimli hissedebileceksiniz ancak ani sinirlenme haline dikkat etmelisiniz. Dengeyi kurmalısınız.

BALIK

Kendinizi özgüvenli hissedeceğiniz bugünlerde çevrenize ışık saçabilirsiniz.

İlişki ve sosyal çevre dengesini iyi kurmanız gereken bir gündesiniz.