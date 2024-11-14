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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 14 Kasım 2024

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14 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ
Zevkinize uygun bir kitap ya da film ile baş başa vakit geçirmek size iyi gelebilir.
Sosyalleştikçe herkese sevginizin arttığını göreceksiniz. Huzurlusunuz.

BOĞA
Duygusal olarak kendinizi eksik hissettiğiniz noktalarda dostlarınızın yardımlarını belirgin olarak görebilirsiniz.

İKİZLER
Duygusal açıdan kendinizi oldukça mutlu hissedebilirsiniz. Aşk hayatınızda olumlu sonuçlanabilecek durumlar meydana gelebilir.

YENGEÇ
İşinizde her zamankinden daha konsantre olmuş bir şekilde ilerleyebilirsiniz bu durum da motivasyonunuzu yükseltebilir.

ASLAN
İş ilişkilerinizde kendinizi sağlıklı ifade edebileceğiniz bir gün olacağı için üstlerinizle görüşmelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

BAŞAK
Başarılarınız da sizinle beraber dikkat çekici hale gelebilir. Akşam saatlerine doğru kendinizle yalnız kalmayı tercih edebilirsiniz.

TERAZİ
Duygusal açıdan verimli bir dönem olsa da aşk ilişkilerinde kendinizi ifade etmekten çekinebilir, net adımlar atamayabilirsiniz.

AKREP
Kendi kendinize başarabileceğiniz seviyeyi iyice zorlarken dışarıdan da yardım ve destek alabildiğinizi görmek keyfinizi arttıracak.

YAY
Kendinizi verimli hissedeceğiniz bugünlerde yaratıcılık gerektiren herhangi bir alanda da belirgin başarı yaşayabilirsiniz.

OĞLAK
Son zamanlarda kendinizi yerinde ve samimi ifade edebilme cesaretiniz sizi seven kişilerin de oldukça hoşlarına gidecek.
Keyfinize diyecek yok.

KOVA
Bugünlerde sevginizi sevdiklerinize gösterdiğiniz ve onları mutlu ettiğiniz bir gün geçirebilirsiniz. İç huzurunuz işinide de başarı getirecek.

BALIK
Dertleşme, çözüm üretme noktasında olumlu ve yapıcı durumlar yaşayabilirsiniz.
Akşam saatlerinde hakkınızda konuşulanları duyabilirsiniz.

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