PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar 2 Kasım günlük burç yorumları
Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 2 Kasım 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

2 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ
İkili ilişkilerde artık istemediğiniz bir ilişkiyi sürdürme meyilinde olabilirsiniz. Bu durum sizi yormadan çözüme ulaştırmalısınız.

BOĞA
Bu aralar aşırı duygusal hissedebileceğiniz ve geçmişinizle alakalı konuların yeniden gündeme gelebileceği bir dönemdesiniz.

İKİZLER
Geçmiş anılarınızı canlandırabilecek olay ve durumlar yaşayabilir ve duygularınızın yoğunluğunu kontrol altına almakta zorluk çekebilirsiniz.

YENGEÇ
Öz disiplininizi geliştirebileceğiniz ve sıkılganlığınızı bir kenara bırakabileceğiniz bir zaman diliminden geçmektesiniz.

ASLAN
Sosyal hissedeceğiniz bu dönemde yakın arkadaşlarınızla yeni sosyal çevreler keşfedebilirsiniz.
Günün sonunda dengeyi bulamayabilir yakınlarınızı kıskandırabilirsiniz.

BAŞAK
Bugünlerde özellikle aşk konusunda kendinizi ifade etmekten çekinmeyin. Bu durum da sizi alışılmışta tutmaya zorlayabilir.

TERAZİ
Verimli ve çalışkan olduğunuz bir dönemden geçiyorsunuz.
Duygusal açıdan zorlayıcı olan işlerinizi zamana yaymanızda fayda var.

AKREP
Sosyal açıdan başka kişilerle iletişimde olmak size iyi gelebilir.
Diyete girmek, spor yapmak gibi aktiviteleri istikrarlı götürmeye başlamak için uygun bir zaman.

YAY
Aşk hayatınızda oldukça verimli bir dönemden geçmektesiniz.
Duygusal konularda kendinizi hassas hissedebileceğiniz bir dönemden sizler de geçmektesiniz.

OĞLAK
İlişkisi olan Oğlak'lar partnerlerine anlayışlı olabilirler. Verdiğiniz sözleri tutma gereksiniminin size yük olabileceği bir dönemden geçmektesiniz.

KOVA
Arkadaşlarınıza olan ilginiz sizi farklı alanlarda da başarılı olmaya sürükleyecektir.
Bazı noktalarda biteni kabul etmek ve yeniye yer açmak önemli olabilir.

BALIK
Son zamanlarda aşk konularında partnerinizin sizi tam olarak anladığından emin olamayabileceğiniz bir dönemdesiniz.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
1 Kasım günlük burç yorumları 01 Kasım 2024, Cuma 31 Ekim günlük burç yorumları 31 Ekim 2024, Perşembe 30 Ekim günlük burç yorumları 30 Ekim 2024, Çarşamba 28 Ekim günlük burç yorumları 28 Ekim 2024, Pazartesi
Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi gece! Duhan Başar Ahmedoğlu milyonluk soruyu açtırmaya hak kazandı
Milyoner'de tarihi gece!
Sokak röportajında PKK propagandası yapan Ali Çeven isimli provokatör tutuklandı
Sokak röportajında PKK propagandası yapan Ali Çeven isimli provokatör tutuklandı
GİB vergi yüzsüzleri listesini açıkladı! İşte ilk 100’deki en fazla vergi borcu olanlar | Cem Uzan, FETÖ’cü Ekrem Dumanlı ve CHP’li belediyeler...
Vergi yüzsüzleri listesi açıklandı!
İtirafçı Nevzat Bahtiyar’ın kardeşi A Haber’de: Cezaevi ziyaretinde ne konuştular? | Narin Güran’ın cesedini taşıyan aracın incelenme görüntüleri ortaya çıktı
Cezaevi ziyaretinde ne konuştular?
Sokak röportajında PKK propagandası yapan Ali Çeven isimli provokatör tutuklandı |
Provokatör terörist tutuklandı
SON DAKİKA