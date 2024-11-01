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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 1 Kasım 2024

1 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ
Karar almak isterken bir yandan da uzun süredir hesaba katmadığınız bazı durumlarınızı düşünmeniz gerekebilir.

BOĞA
Dostlarınız ve sevdikleriniz sizinle vakit geçirmekten ne kadar keyif aldıklarını size gösterebilirler. Olaylar karşısında soğukkanlı olabilirsiniz.

İKİZLER
Sosyal alanlarda kendinizi ifade etme noktasında fırsatlar kolluyordunuz bu fırsatlar bugünlerde karşınıza çıkabilir ancak hıza siz adapte olamayabilirsiniz.

YENGEÇ
Yazmak, çizmek, söylemek ya da diğer alanlar olsun, ortaya çıkartacağınız yaratıcı fikirler dışarıdan taktir toplayacak.

ASLAN
Arkadaşlık ilişkilerinde ve sosyal alanlarda başarılı olabileceğiniz bir gündesiniz.
Çözüm üretme noktasında kendinizi verimli bir şekilde ifade edebilirsiniz.

BAŞAK
Bugünlerde maddi anlamda sağlıklı sonuçlar doğuracak işlere girişmek isteyebilirsiniz.
Zamanınızın büyük bir çoğunluğunda işinize adapte olabilirsiniz.

TERAZİ
Son zamanlarda aşk konularında bir süredir cesaretinizi kıran durumlarda kalabilirsiniz. Bu durumlar artık sonuca yavaşça ulaşmakta.

AKREP
Duygusal konularda da yine yaratıcı olmaya çalışın. Bilhassa partnerinizle ortak planlara yönelmek sizler için verimli olacaktır.

YAY
Kendinizi hıza adapte etmeli ve dışa dönük bir süreç geçirmelisiniz. Ayrıca mesleki alanlarda da kendinizi ifade edebileceğiniz güzel fırsatlar karşınıza çıkabilir.

OĞLAK
Bugünlerde konfor arayışınız devam edebilir. Bu durumda konfor alanınızdan çıkmakta ve yenilikleri denemekte zorluk çekebilirsiniz.

KOVA
Aşk hayatınızda ikilemde kalabilirsiniz.
Yeteneklerinizi sergileyebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz.
Günün kahramanı olabilirsiniz.

BALIK
Kendinizi özgüvenli ve cesaretli hissettiğiniz taktirde çekiciliğiniz artacak.
Sosyal alanlarda kendinizi ifade etmek isteyebilirsiniz.

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