Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Problemlerin çözümü noktasında küskün kalmayın, aktif rol oynamaya çalışın. Böylelikle de kendinizi daha rahatlamış ve anlaşılmış hissedebilirsiniz.

BOĞA

Yeni kişilerle tanışmak hatta partner edinmek noktasında güzel olaylar yaşanabilir. Diğer konularda da hayatınıza yeni ve güzel haberler alabilirsiniz.

İKİZLER

Bugünlerde yalnız kalmayı tercih edebilir, şüphelerinizi gidermek noktasında yalnız kalmayı ve düşünmeyi tercih edebilirsiniz.

YENGEÇ

Elinizden çıkması gerekenleri çıkartarak hayatınızı yenilemek ve yüklerden arınmak isteyebilirsiniz. Sosyal açıdan arkadaşlarınızla tartışmamaya dikkat etmeye çalışın.

ASLAN

Kendinizi yenilenmiş ve oldukça ferah hissedebilirsiniz.

Evli olan Aslan'ların hayatı bebek haberi ile taçlanabilir. Mutluluk size mutluluk getirebilir.

BAŞAK

Yakın aile ilişkilerinizde problemler yaşanabilir. Bu problemleri mantık çerçevesi içerisinde davranarak savuşturabilirsiniz.

TERAZİ

Duygusal yönden içe kapanıklık gösterebilirsiniz.

Şehir dışından beklediğiniz kişiler gelerek keyfinize keyif katabilir.

AKREP

Alım-satım meseleleri ile ilgili bazı aksiyonlar almanız mümkün.

Karşı cinse bakış açınızı da yenileyebilir daha ilgili olmayı tercih edebilirsiniz.

YAY

Sağlık noktasındaki şüpheleriniz için doktora görünerek sorunları çözebilirsiniz. Diğer şüphelerinizin gerçek olma ihtimalini mantık çerçevesi içerisinde değerlendirmeye çalışın.

OĞLAK

İkili ilişkilerde günün en şanslı burçlarından birisiniz.

Aradığınız partneri bulabilir ya da istediğiniz gibi aşkı yaşamaya başlayabilirsiniz.

KOVA

Kendiniz için olumlu şartları hayatınıza entegre etmek için çaba harcayabilirsiniz bu durum da zaman içerisinde oluşan problemleri uzaklaştırmanıza yardım edebilir.

BALIK

Eviniz ve iş yerinizde de dekorasyon noktasında çok zarif açılımlar yapabilirsiniz.

Aşktaki sevginiz diğer noktalarda da hayatınızın güzelleşmesine vesile olabilecek.