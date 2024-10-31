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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 31 Ekim 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

31 Ekim günlük burç yorumları

KOÇ
Problemlerin çözümü noktasında küskün kalmayın, aktif rol oynamaya çalışın. Böylelikle de kendinizi daha rahatlamış ve anlaşılmış hissedebilirsiniz.

BOĞA
Yeni kişilerle tanışmak hatta partner edinmek noktasında güzel olaylar yaşanabilir. Diğer konularda da hayatınıza yeni ve güzel haberler alabilirsiniz.

İKİZLER
Bugünlerde yalnız kalmayı tercih edebilir, şüphelerinizi gidermek noktasında yalnız kalmayı ve düşünmeyi tercih edebilirsiniz.

YENGEÇ
Elinizden çıkması gerekenleri çıkartarak hayatınızı yenilemek ve yüklerden arınmak isteyebilirsiniz. Sosyal açıdan arkadaşlarınızla tartışmamaya dikkat etmeye çalışın.

ASLAN
Kendinizi yenilenmiş ve oldukça ferah hissedebilirsiniz.
Evli olan Aslan'ların hayatı bebek haberi ile taçlanabilir. Mutluluk size mutluluk getirebilir.

BAŞAK
Yakın aile ilişkilerinizde problemler yaşanabilir. Bu problemleri mantık çerçevesi içerisinde davranarak savuşturabilirsiniz.

TERAZİ
Duygusal yönden içe kapanıklık gösterebilirsiniz.
Şehir dışından beklediğiniz kişiler gelerek keyfinize keyif katabilir.

AKREP
Alım-satım meseleleri ile ilgili bazı aksiyonlar almanız mümkün.
Karşı cinse bakış açınızı da yenileyebilir daha ilgili olmayı tercih edebilirsiniz.

YAY
Sağlık noktasındaki şüpheleriniz için doktora görünerek sorunları çözebilirsiniz. Diğer şüphelerinizin gerçek olma ihtimalini mantık çerçevesi içerisinde değerlendirmeye çalışın.

OĞLAK
İkili ilişkilerde günün en şanslı burçlarından birisiniz.
Aradığınız partneri bulabilir ya da istediğiniz gibi aşkı yaşamaya başlayabilirsiniz.

KOVA
Kendiniz için olumlu şartları hayatınıza entegre etmek için çaba harcayabilirsiniz bu durum da zaman içerisinde oluşan problemleri uzaklaştırmanıza yardım edebilir.

BALIK
Eviniz ve iş yerinizde de dekorasyon noktasında çok zarif açılımlar yapabilirsiniz.
Aşktaki sevginiz diğer noktalarda da hayatınızın güzelleşmesine vesile olabilecek.

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